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ЦАМТО

Lockheed Martin Corp. поставит новые ГАС ALFS для вертолетов MH-60R ВМС США, Индии и Дании

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MH-60R Seahawk
MH-60R Seahawk.
Источник изображения: http://www.military-today.com

ЦАМТО, 5 августа. Компания Lockheed Martin Corp. заключила дополнительный контракт стоимостью 181,74 млн. долл. на производство, поставку и интеграцию низкочастотных ГАС ALFS для противолодочных вертолетов MH-60R "Сихок" ВМС США, Индии и Дании.

Как сообщается в пресс-релизе МО США, ВМС Индии будут поставлены 24 ГАС ALFS (Airborne Low Frequency Sonars), ВМС Дании – 7 ALFS и ВМС США – 8 ALFS. Ответственность за реализацию проекта возложена на Командование военно-морских систем ВМС США.

Работы по проекту будут выполняться в Бресте (Франция, 77%), Портсмуте (шт.Род-Айленд, 15%), Овего (шт.Нью-Йорк, 8%) и, как ожидается, будут завершены к декабрю 2024 года.

Финансирование проекта будет осуществлено из бюджета ВМС США 2018 ф.г. в размере 37,28 млн. долл. (данные средства должны быть использованы до конца текущего финансового года) и из средств программы "Иностранные военные продажи" в размере 144,46 млн. долл.

Как ранее сообщал ЦАМТО, ВМС Индии в рамках заключенного в начале этого года контракта заказали 24 вертолета MH-60R "Сихок". Дания закупила 9 вертолетов MH-60R в 2012 году, которые были получены тремя партиями в 2016-2018 гг.

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  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Индия
США
Франция
Продукция
SH-60
Компании
Lockheed-Martin
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