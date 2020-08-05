Войти
ТАСС

МиГ-31 поднимался в воздух для перехвата самолета ВВС Норвегии над Баренцевым морем

399
0
0
МиГ-31
МиГ-31.
Источник изображения: Максим Скрябин/www.airforce.ru

Экипаж российского истребителя идентифицировал борт как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы Falcon-20

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Российский истребитель МиГ-31 был поднят в воздух для перехвата самолета Falcon-20 ВВС Норвегии над нейтральными водами Баренцева моря. Об этом сообщили во вторник в Национальном центре управления обороной (НЦУО) России.

"4 августа 2020 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Северного флота", - сказали в Центре.

По данным НЦУО, экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы Falcon-20 ВВС Норвегии.

После того, как норвежский самолет-разведчик развернулся от госграницы РФ, российский истребитель вернулся на аэродром базирования, уточнили в Национальном центре.

"Весь полет российского самолета МиГ-31 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы Российской Федерации самолетом-разведчиком ВВС Норвегии не допущено", - отметили в НЦУО.

Это шестой подобный случай за последние 13 дней, предыдущие произошли 23, 24, 27, 30 и 31 июля. В частности, в пятницу российский Су-27 из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа поднимался в воздух для перехвата над Черным морем самолета радиотехнической разведки ЕР-3Е ВМС США.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
Россия
США
Продукция
ЕР-3
МиГ-31
Су-27
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
СФ
Похожие новости
30.07.2020
Истребители у границы: Финляндии следит за российскими Су-27
20.07.2020
"Взять в клещи" над морем. Чем вооружена авиация российского флота
07.06.2017
МиГ-31 перехватил рядом с границей РФ самолет ВВС Норвегии P-3C
24.01.2014
Военные возможности России в Арктике
17.10.2012
МиГ-31-33 – лучший в своем классе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.08 09:36
  • 1
Мертвая хватка
  • 05.08 09:18
  • 67
Космонавтика Илона Маска
  • 05.08 09:01
  • 2
«Ярс» с белорусским акцентом
  • 05.08 08:36
  • 52
Теория Суперобъединения: впервые темная материя детектирована в России
  • 05.08 08:31
  • 109
Бессмысленный «Прибой»
  • 05.08 08:11
  • 1
В Подмосковье прошли первые боевые стрельбы танков Т-80БВМ
  • 05.08 07:52
  • 19
США отправились к Марсу за бюджет «Роскосмоса»
  • 05.08 07:48
  • 2
Лукашенко: Россия сменила братские отношения с Белоруссией на партнерство
  • 05.08 07:41
  • 82
ВЦИОМ: половина россиян считает высадку американцев на Луну фальсификацией властей США
  • 05.08 07:37
  • 2
Украинская погранслужба откажется от автомата Калашникова
  • 05.08 07:31
  • 1
Шантаж войной: Белоруссия стягивает технику к границе с Россией
  • 05.08 02:21
  • 2
Российский военный эксперт не видит большой угрозы в размещении дополнительного контингента США в Польше
  • 05.08 01:03
  • 9
Bloomberg: SpaceX планирует привлечь дополнительно $44 млрд
  • 04.08 23:35
  • 4
Модернизированный ракетоносец Ту-22М3М получил возможность дозаправки в воздухе и новейшее вооружение - глава ОАК
  • 04.08 21:06
  • 16
Российским «Прибоям» предрекли потопление