МиГ-31 встретил американского шпиона у границы России

Российский МиГ-31 сопроводил самолета-разведчика США над Тихим океаном

Российский истребитель был поднят в воздух для сопровождения американского самолета, препятствуя нарушения им госграницы страны. Такие случаи происходят все чаще. В частности, в прошлом году Радиотехнические войска РФ более 2 млн раз обнаружили и сопроводили различные воздушные объекты.

Российский истребитель МиГ-31 поднялся в воздух из-за приближения к границам РФ американского стратегического самолета-разведчика Boeing RC-135 над нейтральными водами Тихого океана, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Инцидент имел место 10 апреля. Российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Тихого океана обнаружили приближающуюся к госгранице воздушную цель, для опознавания которой и недопущения нарушения границы в воздух поднялся МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне, указали в сообщении.

Экипаж МиГ-31 определил, что воздушная цель - стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США - и сопроводил его над акваторией Тихого океана.

После того, как иностранный военный самолет развернулся в сторону от госграницы, российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования, подчеркнули в Национальном центре управления обороной РФ.

Полет российского истребителя, как обратили внимание в центре, был осуществлен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. В сообщении отметили, что нарушения границы допущено не было.

Вблизи российских рубежей постоянно растет активность в воздушном пространстве. За прошлый год специалисты Радиотехнических войск зафиксировали на 40% больше иностранных самолетов-разведчиков, чем за год до этого. Всего в 2020 году РТВ более 2 млн раз обнаружили и сопроводили воздушные объекты.

В середине сентября российские истребители дежурных сил противовоздушной обороны (ПВО) Южного военного округа - два Су-27 и два Су-30 - сопроводили три стратегических бомбардировщика Boeing B-52 Stratofortress американских ВВС над Черным морем.

Самолеты США подлетали к госгранице РФ со стороны Украины.

После того, как B-52 развернулись в сторону от границ РФ, Су-27 и Су-30 вернулись на аэропорт базирования, приводило РИА «Новости» комментарий Национального центра управления обороной РФ.

Командование Воздушных сил Украины при этом заверило, что подобные пролеты американских военных самолетов станут постоянными. «Экипажи B-52 обеспечивают возможности коллективной обороны для США, союзников по НАТО и партнеров, а также стратегические и оперативные возможности для сдерживания России», - отметила украинская сторона.

За месяц до этого российский истребитель МиГ-31БМ подняли в воздух для сопровождения американского самолета-разведчика над Баренцевым морем, писали РБК. Приближающуюся к российской границе цель обнаружили средства контроля воздушного пространства. Чтобы опознать ее, в небо был поднят МиГ-31БМ из состава дежурных сил ПВО Северного флота, который идентифицировал ее как самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США.

Американский самолет в итоге повернул в направлении от государственной границы России, не нарушив ее, а МиГ-31БМ вернулся на аэродром базирования.

В начале августа прошлого года российский истребитель МиГ-31 сопроводил над нейтральными водами Баренцева моря норвежский самолет-разведчик. «Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы Falcon 20 ВВС Норвегии», - передавал «Интерфакс» со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.

Военные отметили, что самолет обнаружили вблизи российской границы средства контроля воздушного пространства над Баренцевым морем.

Норвежский самолет развернули от госграницы, а МиГ-31 вернулся в аэропорт базирования.

В середине июля прошлого года в Национальном центре управления обороной России сообщили, что обнаружили над Черным морем самолеты-разведчики Р-8А Poseidon, RС-135 и беспилотник MQ-9А Reaper ВВС США. Помимо них, в районе Баренцева моря также был засечен самолет-разведчик Р-3С Orion ВВС Норвегии.

Для их сопровождения в воздух были подняты три российских самолета из состава дежурных сил противовоздушной обороны Северного флота и Южного военного округа. Полеты, согласно информации НЦУО, проходили в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства. Иностранные самолеты не нарушали госграницы России.

Кристина Сизова