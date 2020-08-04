Глава ОАК сообщил о планах начать поставки Минобороны РФ ударного беспилотника "Охотник" в 2024 году

Москва. 3 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Разработка ударного беспилотника "Охотник" будет ускорена, начало поставок Минобороны РФ планируется в 2024 году, сообщил глава Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь президенту РФ Владимиру Путину.

"Мы от министерства обороны получили задачу ускорить проведение опытно-конструкторских работ, максимально сдвинуть "влево" - так, чтобы поставки начать уже с 2024 года. Поэтому сейчас активно в этом вопросе с коллегами работаем", - заявил Слюсарь на встрече с Путиным.

"Охотник" - ударный наш тяжелый беспилотник с беспрецедентными возможностями, имеющий наибольший боевой радиус действия, имеющий самую широкую номенклатуру вооружения, самый широкий состав оборудования", - сказал Слюсарь, отметив, что сейчас машины подобного класса проектируют и производят только две страны - США и Китай.

Компания "Сухой" (входит в ОАК) разработала первый в России тяжёлый ударный беспилотник большой продолжительности полёта - "Охотник". 3 августа 2019 года он впервые поднялся в небо. В аппарате вице-премьера Юрия Борисова сообщали, что основной объем летных испытаний "Охотника" планируется выполнить в 2023-2024 годах, в том числе, в ударном варианте с различными авиационными средствами поражения, а с 2025 года должны начаться серийные поставки беспилотников российским военным.

По данным Минобороны, "Охотник" оснащен целевой аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки. Беспилотник выполнен по схеме летающее крыло "с применением специальных материалов и покрытий, которые делают его практически незаметным для радиолокационных средств обнаружения".

На форуме "МАКС-2019" президент России Владимир Путин рассказал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану о характеристиках новейшего беспилотника. "Боевая нагрузка - 6 тонн. Радиозаметность - даже меньше, чем у Су-57", - сказал Путин, отметив, что дальность полета "Охотника" составляет около 6 тыс. км, а высота полета - 18 км.

До этого характеристики "Охотника" не раскрывались, были известны лишь его габариты: длина - 19 метров, а размах крыльев - 14 метров, что сопоставимо с параметрами истребителя Су-57. Согласно открытым данным, его взлётная масса составит 20 тонн, что сделает его самым тяжёлым из разрабатываемых в настоящее время беспилотников.