Sina (Китай): российский Су-57 стал «серьезным условным противником» США

Су-57 способен уничтожить любую цель и рассматривается Россией как важный козырь, не меньший, чем ее ядерное оружие, отмечает пользователь «Сины». У России смелые планы на этот истребитель. Едва приняв его на вооружение, она заявила о готовности его модернизировать. США опасаются Су-57, который успел стать для них серьезной угрозой.

В качестве "ключевого самолета" ВКС России российский истребитель пятого поколения Су-57 в этом году продолжает усиливать влияние, и российская военная промышленность постоянно сообщает о нем хорошие новости. Перед лицом этого постепенно набирающего силу врага американские вооруженные силы использовали внешний вид и цвета российского истребителя Су-57 для имитации "условного противника", придав учениям яркую окраску реальных боевых действий.

"Модернизация в процессе производства" для обеспечения технологического лидерства

Су-57, тяжелый многоцелевой истребитель, сочетает в себе сверхзвуковые летно-технические характеристики, высокую маневренность и малозаметность и обладает радиолокационной станцией. Он способен поражать все типы воздушных, наземных и морских целей. В ВВС России Су-57 рассматривается как важный козырь, не меньший, чем ядерное оружие. В условиях продолжающейся напряженности между Россией и США российская военная промышленность приняла стратегию "совершенствоваться в процессе производства". Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров недавно заявил в телепрограмме на канале "Россия-1": "Российские предприятия военной промышленности и компетентные органы уже работают над планом модернизации Су-57. Самолет только встал на вооружение, только поставляется, а мы уже думаем над новым этапом модернизации. Это постоянный процесс".

Чтобы догнать аналогичные самолеты в западных странах, Су-57 был оснащен большим количеством технологий, которые никогда ранее не использовались, что также привело к тому, что некоторые его подсистемы еще не достигли состояния 100% боевой готовности. В настоящее время одним из ключевых вопросов, над которым продолжает работать российская военная промышленность, является то, как самолеты и БПЛА смогут выполнять совместные операции, и как воплотить российскую версию концепции Loyal Wingman ("Верный ведомый"). С этой целью российскими военными предприятиями был разработан и испытан БПЛА С-70 "Охотник". Последний имеет аэродинамическую схему "летающее крыло", которая может обходить систему ПВО противника без пилотного командования, самостоятельно искать цели и проводить атаки, а затем отступать и возвращаться на базу. Самолет оснащен компонентами искусственного интеллекта и может дистанционно управляться пилотом истребителя.

Как сообщается, тяжелый ударный БПЛА С-70 "Охотник" может атаковать цели в соответствии с командами, которые поступают от Су-57. В настоящее время пост управления, которым руководит оператор дрона "Охотник", состоит из таких же джойстика, клавиатуры и многофункционального ЖК-экрана, что и на пилотируемом истребителе. На экране отображается различная разведывательная информация, отправляемая обратно бортовой системой и датчиками "Охотника". В ближайшее время это устройство дистанционного управления будет полностью автоматизировано.

При отправке на миссию "Охотник" может нести ракеты "воздух-воздух", крылатые ракеты или высокоточные бомбы в магазине внутри фюзеляжа, что совместимо с полным комплектом вооружения Су-57. Без необходимости для пилота-человека отдавать голосовую команду, Су-57 может автоматически захватывать и назначать цели для "Охотника", а затем БПЛА использует информацию о цели, предоставленную Су-57, для выполнения атаки.

Согласно видению Воздушно-космических сил России, Су-57 сформирует гибридный авиационный полк с "Охотниками" и внедрит технологию искусственного интеллекта, что фундаментально повысит боевую эффективность Воздушно-космических сил России. БПЛА и пилотируемые истребители сформируют непроницаемую "защитную стену" на сотни и даже тысячи километров для нанесения высокоточных ударов по основным объектам противника.

Как сообщается, российская армия разрабатывает конкретный план использования истребителей Су-57 для управления беспилотными летательными аппаратами. Каждый Су-57 будет командовать четырьмя беспилотниками "Охотник". 27 сентября 2019 года, более чем через месяц после испытательного полета "Охотника", был впервые испробован полет строем, во время чего дроны работали в режиме автопилота на высоте 1600 метров в течение 30 минут.

Что касается вооружения, которым оснащен сам Су-57, этой весной Су-57 во время испытательного полета нес новую модель гиперзвуковой ракеты. Она имеет небольшой размер и специально разработана для поражения объектов ПВО и противоракетной обороны противника, радиолокационных станций, перехвата крылатых ракет и пусковых установок тактических баллистических ракет. Су-57 также получит ракету класса "воздух-воздух" нового типа, которая может развивать скорость в 6 раз быстрее скорости звука и имеет дальность действия до 300 километров. В то же время, ввиду малой мощности двигателя АЛ-41Ф, используемого в настоящее время в самолете, российское военно-промышленное ведомство разрабатывает новый двигатель под кодовым названием "Изделие 30"; после "замены ядра" Су-57 до 2030 года сможет легче достичь длительных сверхзвуковых крейсерских полетов.

Силы США для противостояния "условным противникам" проводят целенаправленную тренировку

Появление Су-57 положило конец монополии США в области высокопроизводительных истребителей пятого поколения и, следовательно, стало "серьезной угрозой" в глазах американских военных. На днях подразделение ВМС США, занимающееся учениями с "условными противниками", впервые получило истребитель Super Hornet. Что примечательно, так это то, что американские военные покрасили эти самолеты в цвета, аналогичные Су-57, и цель этого решения не требует пояснений.

Согласно американскому веб-сайту The Drive, в июне этого года военно-морская авиация США сделала важный шаг в плане модернизации "условных" сил противника для своих учений, представив три F / A-18E / F Super Hornet в качестве звена истребителей VFC-12 "условного противника". Это подразделение является одним из четырех профессиональных подразделений "условных противников" в ВМС США. Основная их задача - "копировать" истребители противника и их тактику.

На последней выставленной фотографии истребитель F / A-18E был окрашен в ярко-синий и белый цвета. Согласно анализу американских СМИ, самолеты, используемые американскими военными, редко так окрашиваются. Конкретно эти цвета полностью имитируют схему окраски российского истребителя Су-57. Это также первый случай, когда американский истребитель для "условного противника" был перекрашен после имитации истребителя пятого поколения другой страны.

На истребителях Super Hornet из звена VFC-12 ранее использовались яркие камуфляжи, чтобы они выглядели как самолеты других стран. Подобные схемы окраски часто используются для имитации "серьезных потенциальных угроз". Пилоты звена VFC-12 также должны были максимально следовать привычкам противника, вместо того чтобы вести бой, словно они управляют обычными американскими истребителями.

Истребителей Super Hornet не хватит, чтобы сымитировать все "условные" боевые единицы противника. Поэтому ВМС США все еще стремятся закупить 26 истребителей F-16 у ВВС США. Авиационное звено VFC-13 на военно-морской авиабазе Фаллон в Неваде, вероятно, получит эти F-16C / D и будет работать с 15 старыми F-16A / B, ранее бывшими на вооружении.

Надежда на экспортные продажи благодаря многофункциональности и соотношению цены и качества

С точки зрения России, вызов, который Су-57 представляет для американских военных, исходит не только из его возможностей на воздушном поле боя. Главный конструктор ОКБ Сухого Михаил Стрелец в интервью телеканалу "Звезда" заявил: "Чем выше соотношение нагрузки, которую может взять самолет, к его массе, тем выше качество самолета с точки зрения носителя. Это же касается и объема и массы вооружений, которые размещаются во внутренних отсеках. По этим показателям Су-57 не имеет аналогов среди истребителей пятого поколения". И напротив, "самолет F-22 изначально создавался как самолет для завоевания превосходства в воздухе. И только потом американцы поняли, что принципиально неправильно было проектировать самолет только под размещение ракет "воздух-воздух", и предприняли попытку разместить авиационные средства "воздух-поверхность" в существующую конфигурацию отсеков. Но конфигурация отсеков не позволила разместить более крупные грузы".

Еще одно преимущество Су-57 - экономичность. По данным российской "Объединенной авиастроительной корпорации" (вышестоящее подразделение ОКБ Сухого), цена за единицу самолета эквивалентна 1/3 стоимости американского F-35. F-35 продается примерно за 200 миллионов долларов, тогда как стоимость Су-57 всего чуть более 60 миллионов долларов. Подтекст этого утверждения таков: истребители Су-57 более конкурентоспособны на международном рынке вооружений.

Россия всегда надеялась вывести Су-57 на экспортный рынок, и президент России Владимир Путин неоднократно "рекламировал" этот истребитель. Во время Московского МАКС-2019 Путин сопровождал прибывшего с визитом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана для ознакомления с Су-57, его техническими и тактическими характеристиками и спросил у Эрдогана, намерен ли тот покупать Су-57. Тот дал утвердительный ответ.

Как сообщается, на оборонной выставке IDEX-2021 в Абу-Даби в этом году представитель российского департамента военно-технического сотрудничества заявил, что Россия получила несколько запросов на закупку истребителей Су-57, и хотя ни один из них не был получен от компаний Ближнего Востока, региональные покупатели также проявили большой интерес к этому истребителю. Ранее генеральный директор компании "Рособоронэкспорт" корпорации "Ростех" Александр Михеев заявил, что пять стран, в том числе страны Юго-Восточной Азии, надеются приобрести Су-57. Заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Борисов также сообщил, что Россия планирует разработать двухместную версию Су-57 для экспорта: "Это расширит экспортный спрос на эту модель… и может создать дополнительный спрос".

Игорь Коротченко, директор российского "Центра анализа мировой торговли оружием", отметил, что у Су-57 в двухместном варианте есть много потенциальных заказчиков. Он сказал: "Истребитель Су-57 имеет серьезные перспективы на международном оружейном рынке из-за его высоких характеристик - это реальная альтернатива американскому истребителю пятого поколения. Для зарубежных партнеров этот самолет представляет большой интерес, но для целого ряда инозаказчиков экспортная версия приемлема в двухместном варианте. Собственно, при разработке самолета предполагалось, что он будет экспортироваться в Индию и другие страны… а также некоторые страны Юго-Восточной Азии".