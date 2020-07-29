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ЦАМТО

Заключен контракт на утилизацию 400 бронемашин M-113, снятых с вооружения ВС Италии

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Бронетранспортёр М113
Бронетранспортёр М113.
Источник изображения: baesystems.com

ЦАМТО, 28 июля. Агентство НАТО по обеспечению и закупкам NSPA (NATO Support and Procurement Agency) заключила контракт с компанией Montalbetti S.p.A. на выполнение работ по демилитаризации, разборке и утилизации 500 бронетранспортеров M-113.

Техника была снята с вооружения ВС Италии и должна быть полностью утилизирована к марту 2021 года.

Процедура выполняется в соответствии с требованиями Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). В частности, согласно положениям Договора, после демилитаризации и разборки корпуса техники могут быть утилизированы путем разделки (резки) на отдельные части, подрыва или деформации, чтобы избежать ее повторного использования.

Проект утилизации M-113 принесет Италии ощутимую прибыль: продажа полученного алюминия, стали и других металлов на мировом рынке металлолома, по оценкам, принесет чистый доход в размере около 4000 евро за каждое транспортное средство. Таким образом, данный проект является примером того, как утилизация устаревших систем может иметь положительные результаты как с экологической, так и с экономической точки зрения.

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  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Продукция
M113 БТР
Проекты
NATO
ДОВСЕ
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