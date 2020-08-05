Суннитский арсенал болгарского слона

София торгует оружием направо и налево, забыв о потребностях собственной армии

Болгария традиционно числится для России братской страной, поскольку она славянская и православная. Русская армия пролила за Болгарию очень много крови. Однако в обеих Мировых войнах София почему-то была на стороне Берлина – в Первую Мировую она тем самым оказалась еще и союзником Турции, от которой ранее Россия неоднократно спасала Болгарию. И сейчас у Москвы с Софией все очень неоднозначно, причем дело даже не в членстве Болгарии в НАТО.

Впрочем, в сентябре 1944 года, когда Советская армия подошла к границам Болгарии, там все поняли правильно и немедленно капитулировали перед СССР, объявив войну Германии. Затем София стала союзником Москвы, членом Варшавского договора, находящимся, однако, на его географической периферии. Поэтому советские войска довольно быстро были выведены из страны, воевать против Турции и Греции в случае войны с НАТО Болгария должна была поначалу самостоятельно. Потом, впрочем, там должны были вновь появиться советские войска, для которых на территории страны была заблаговременно заскладирована боевая техника.

Разумеется, в этот период ВС Болгарии («Бывший друг советского слона») оснащались почти исключительно советской техникой (и еще немного чехословацкой), которая поступала, как правило, позже и в меньших количествах, чем в армии ГДР, Польши, ЧССР. При этом с советской помощью в стране был создан довольно мощный собственный ВПК, выпускавший оружие по советским лицензиям.

“ Установить точное количество проданной болгарской техники сложно именно потому, что она «смешивается» с техникой из других восточноевропейских стран ”

За годы холодной войны Болгария получила более 80 ПУ ТР и ОТР, до 600 танков Т-34/85, по 900 Т-54 и Т-55, по 250 Т-62 и легких ПТ-76, 333 Т-72, более 2 тысяч БРДМ и БТР (самыми новыми из которых были БТР-60ПБ). В самой Болгарии было произведено по лицензии 1,5 тысяч МТЛБ в различных модификациях (последние из них собирались уже в начале 90-х). Одной из этих модификаций были шасси для 122-мм САУ 2С1 «Гвоздика», которые также производились в Болгарии по лицензии. Их количество по разным данным составило от 256 до 686 (включая, возможно, прямые поставки этих САУ из СССР). Кроме того, было приобретено несколько 152-мм САУ 2С3 «Акация». Выпускались 82-мм и 120-мм минометы, количество которых определить крайне сложно. Из СССР было получено до 1,2 тысячи буксируемых орудий и 225 РСЗО БМ-21 (еще 24 РСЗО М-51 – из ЧССР).

Также в Болгарии по советским лицензиям было развернуто массовое производство ПТРК («Малютка», «Фагот», «Конкурс», «Метис», «Бастион») и ПЗРК («Стрела-2», «Стрела-3», «Игла-1»). Из СССР было получено более 60 дивизионов ЗРК С-75, С-125, «Круг» и «Квадрат», 2 дивизиона ЗРС С-200, 1 дивизион ЗРС С-300ПС, около 100 ЗРК малой дальности («Стрела-1», «Стрела-10», «Оса»), до 150 ЗСУ, до 400 зенитных орудий.

ВВС Болгарии получили от СССР и ЧССР 36 бомбардировщиков МиГ-23БН, более 60 штурмовиков Су-22 и Су-25, не менее 300 истребителей МиГ-15, МиГ-17 и МиГ-19, а затем не менее 250 МиГ-21 и МиГ-23 нескольких модификаций (включая полсотни учебно-боевых машин), 22 МиГ-29, 4 разведчика МиГ-25РБ, около 30 транспортных и около 150 учебных самолетов, 44 боевых вертолета Ми-24, не менее 20 противолодочных и спасательных Ка-25 и Ми-14, 33 многоцелевых Ми-8 и Ми-17.

ВМС Болгарии получили из СССР 6 ПЛ (2 пр. 613, 4 пр. 633), 20 сторожевых кораблей и МПК (наиболее современными из них стали 1 сторожевой корабль пр. 1159 и 2 МПК пр. 12412), 9 ракетных катеров (8 пр. 205, 1 пр. 1241), 14 торпедных катеров, около 20 тральщиков, 2 десантных корабля пр. 771 и 23 десантных катера пр. 106 (из них 13 были построены в самой Болгарии).

Экспортом оружия социалистическая Болгария практически не занималась, ограничившись поставкой 25 БРДМ-2 в Никарагуа, 22 МиГ-21 в Кампучию и, возможно, до 50 ПЗРК «Стрела-2» в Аргентину.

После распада Варшавского договора и СССР ситуация радикально изменилась: Болгария практически перестала закупать оружие (в первую очередь – из-за нехватки денег), зато стала его крупным экспортером.

Болгарский корвет «Бодрый», бывший советский противолодочный проект 1241.2Э. Фото: dumskaya.net

Россия в первой половине 90-х продала Болгарии складированную на ее территории советскую бронетехнику (100 Т-72, от 100 до 131 БМП-1), а также обменяла 3 МиГ-25РБ и 1 Ан-24, принадлежавшие ВВС Болгарии, на 5 МиГ-23МЛД и 2 L-410 из состава ВВС РФ. Кроме того, были куплены в США 6 многоцелевых вертолетов «Белл-206», в Италии – 30 американских БТР М113, в Швейцарии – легкий транспортный самолет РС-12 и 6 учебных РС-9.

В 2004 году Болгария вошла во вторую волну расширения НАТО, но это не сильно повлияло на ее закупочную политику. За весь период пребывания в составе альянса София приобрела 17 американских бронеавтомобилей М1117 и 25 израильских «Сандкэт», 3 итальянских транспортных самолета С-27J, 12 французских многоцелевых вертолетов AS532 и 3 AS565, 3 бельгийских фрегата типа «Виллинген» (один из них фактически служит источником запчастей для двух других) и 1 тральщик типа «Трипартит».

При этом София начала массированную распродажу техники всех классов из наличия собственных ВС, а также занялась перепродажей аналогичной техники из состава ВС Польши, Чехии, Словакии, Белоруссии, Сербии, Албании («Без вести продавшие»). Установить точное количество проданной болгарской техники сложно именно потому, что она «смешивается» с техникой из других восточноевропейских стран. Причем значительная часть этой техники, по-видимому, продается нелегально, что еще более осложняет возможность точного подсчета убывшей техники для каждой страны.

Покупателями болгарской техники стали не менее 30 стран, в основном – азиатских и африканских. Основные потребители этой техники – Ангола, Мали, Грузия, Ирак, Македония, Эфиопия, Эритрея. Причем Эфиопии и Эритрее София продавала оружие одновременно, когда эти страны воевали между собой. Также Болгария поставляла оружие в Йемен во время гражданской войны 1994 года в этой стране.

Кроме того, в 2012-2019 годах Болгария только по открытым данным продала и перепродала в Саудовскую Аравию, ОАЭ и США 21 БТР, 4 МТЛБ, 11 БМ-21, более 2,1 тысячи минометов (82 мм и 120 мм), тысячи ПТРК «Фагот», «Конкурс», «Метис» (и до сотни ПУ этих ПТРК), а также огромное количество стрелкового оружия, стрелковых и артиллерийских (мины и снаряды калибров 82, 100, 115, 120, 122, 152 мм) боеприпасов. Вполне очевидно, и это даже никем не скрывается, что все оружие и боеприпасы передаются исламским боевикам в Сирии, Ливии и Йемене. Эти поставки в данный момент являются важнейшим источником экспортных доходов Болгарии. Не исключено, что боевикам также поставлялась и другая тяжелая техника, включая САУ 2С1 и даже танки. Понес ли потери от болгарского оружия российский контингент в Сирии – сказать сложно. Но сами ВС Сирии совершенно точно понесли от него немалые потери.

Очень значительное количество техники Болгария сократила в рамках ДОВСЕ. Всего было продано или утилизировано, как минимум, 1,6 тысяч танков, свыше 900 БМП и БТР, 445 МТЛБ, 800 артсистем, до 200 боевых самолетов. Также была списана и утилизирована большая часть боевых кораблей, включая все ПЛ, хотя они не ограничивались договором. Под американским давлением были уничтожены практически все ТР и ОТР, хотя они также не ограничивались ДОВСЕ. Массовая распродажа и утилизация оружия совершенно не компенсировалась импортом (а собственного производства для своей армии нет вообще), что до сих пор вызывает крайне болезненную реакцию значительной части болгарского общества.

В настоящее время ситуация складывается совершенно удивительная. Закупки боевой техники и вооружения за рубежом остаются чисто символическими, не отвечая даже минимальным потребностям ВС страны. Устаревшая, но еще боеспособная советская техника в массовом порядке продается «нормальным» странам. При этом вся современная продукция болгарского ВПК (минометы, стрелковое оружие, ПТРК, боеприпасы) поступает исламским боевикам на Ближним Востоке и в Северной Африке. Никаких тенденций к изменению данной ситуации не просматривается, поскольку такая политика всячески поощряется Вашингтоном. Тем более, как было сказано выше, вооружение суннитских радикалов стало главной статьей экспортных доходов Болгарии. Что будет с ее собственной армией – не волнует, видимо, никого.

Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 29 (842) за 4 августа 2020 года