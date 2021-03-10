Ставка на авиацию

Испанская «оборонка» успешно торгует оружием по всему миру

В 90-е годы Испания и Португалия, будучи тыловыми странами НАТО, стали одним из направлений поставок техники «прифронтовыми» странами ради спасения ее от ограничений ДОВСЕ (Договор об обычных вооруженных силах в Европе). В результате пиренейские государства до определенной степени пошли против общенатовской тенденции тотального разоружения.

От «Еврофайтера» до «Тайфуна»

Испания («С миру по нитке – королевству корвет») получила от США в рамках данного процесса 310 танков М60, 100 БТР М113 (и еще 31 КШМ М577 на его базе) и 64 203-мм САУ М110А2. Для ВВС Испании были переданы шесть «Фантомов» в разведывательном варианте и 24 F/А-18А/В «Хорнет» (в дополнение к тем 72, что были ранее произведены в самой Испании), по американской лицензии начата сборка СВВП «Харриер». Также из США было поставлено значительное количество различного авиационного и корабельного вооружения (ПКР «Гарпун», ракеты «Мейверик», АМRААМ), два десантных корабля типа «Ньюпорт». В Испании также было произведено 200 ПТРК «Тоу» и по 10 ПТУР для каждого.

“ Сегодня Мадрид стремится развивать собственный ВПК и расширять военный экспорт (основную его часть по-прежнему составляют транспортные самолеты и их патрульные варианты), снижая зависимость от импорта ”

В Великобритании Испания купила 56 105-мм орудий L-118, в Италии – дополнительные (к шести ранее поставленным) два ЗРК «Спада». Из Франции поступили около 20 «Миражей-F1», 15 вертолетов AS532, до 200 ПЗРК «Мистраль». В Германии были взяты в аренду 108 танков «Леопард-2А4». Позднее они были выкуплены Испанией, причем факт выкупа окончательно оформлен лишь в 2017 году.

Для Таиланда в Испании был построен легкий авианосец «Чакри Нарубет», практически аналогичный «Принцу Астурийскому», в качестве приложения к нему было поставлено до десятка «Харриеров». Испания продолжила поставки на экспорт самолетов С-212 и CN-235, минометов ECIA. При этом страна начала участвовать в важнейшей европейской оборонной программе – создании истребителя четвертого поколения, первоначально получившего название «Еврофайтер», а затем – «Тайфун». Кроме Испании, участниками программы стали Великобритания, Германия и Италия.

Испытания самолета начались в середине 90-х, производство – в 2003 году. Объемы закупок самолета несколько раз сокращались, в частности окончательный заказ Испании составил 73 машины. К настоящему времени он выполнен, при этом три самолета уже потеряны, но, видимо, будет построено еще некоторое количество «Тайфунов» для замены «Хорнетов». Предполагается совместно с Германией и Францией создать истребитель шестого поколения (при пропуске пятого), но пока судьба этой программы совершенно неясна.

Ставка на отечественный ВПК

Совместно с Австрией Испания разработала БМП, которая в Австрии называется «Улан», а в Испании – «Пизарро». Производство БМП велось уже в ХХI веке. Для испанской армии была построена 261 машина (в том числе КШМ и инженерные). Она никуда не экспортировалась, но на ее основе в Великобритании начат выпуск семейства боевых машин «Аякс» (всего их будет произведено почти 600 единиц). Кроме того, в Испании была завершена разработка и начато производство легкого транспортного самолета С-295, который сразу стал активно экспортироваться и в страны Восточной Европы и бывшего СССР (в частности, 8 таких машин приобрел Казахстан, 4 – Узбекистан).

Сегодня Мадрид стремится развивать собственный ВПК и расширять военный экспорт (основную его часть по-прежнему составляют транспортные самолеты и их патрульные варианты), снижая зависимость от импорта. На испанских верфях для собственного флота были построены пять фрегатов типа «Альваро де Базан» (в некоторых источниках их называют лучшими в мире в своем классе), два ДТД типа «Галисия» и УДК «Хуан Карлос», который после утилизации «Принца Астурийского» стал крупнейшим кораблем ВМС Испании и единственным носителем «Харриеров». По аналогичному проекту были построены два УДК типа «Канберра» для ВМС Австралии, такой же УДК по испанской лицензии строится в Турции.

Пять фрегатов типа «Нансен» были построены в Испании для ВМС Норвегии. По испанскому проекту в Австралии для флота этой страны построены три эсминца типа «Хобарт». На основе французской ПЛ «Скорпен» в Испании строятся четыре ПЛ типа S-80, однако данная программа очень сильно отстает от первоначального графика. Испания стала участником еще одной европейской авиационной программы – создания транспортного самолета А-400, причем именно в этой стране осуществляется его конечная сборка. Для ВВС Испании заказано 27 таких самолетов, но пока получено только восемь. В стране создан и производится крупной серией легкий бронеавтомобиль VAMTAC (типа американского «Хаммера»), он также активно экспортируется. По немецкой лицензии произведено 219 танков «Леопард-2А6» (в дополнение к вышеупомянутым 108 выкупленным «Леопардам-2А4»). Также по лицензии произведено 18 франко-немецких боевых вертолетов «Тигр». Напрямую во Франции куплено еще шесть «Тигров» и до 50 различных многоцелевых вертолетов. Более 20 вертолетов и три батареи американской ЗРС «Патриот» получено из Германии.

В США были приобретены несколько «Харриеров» и «Си Хоков», четыре боевых БЛА MQ-9 «Рипер», а также различное авиационное и корабельное вооружение, в Великобритании – шесть тральщиков типа «Сэндаун» (испанский тип «Сегура»), в Норвегии – четыре батареи ЗРК NASAMS, в Израиле – 260 ПТРК «Спайк» и полтора десятка разведывательных БЛА «Серчер». Кроме того, Мадрид приобрел значительное количество различной бронетехники. В Италии было куплено 84 БМТВ «Чентауро» и 185 бронеавтомобилей LMV (из них как минимум два потеряны в Афганистане), в ЮАР – 100 бронеавтомобилей RG-31 «Ньяла» (один из них также потерян в Афганистане), в Швеции – 20 сочлененных БТР Bv-206S, в Швейцарии – 39 БТР «Пирана». Предполагается закупка еще 348 БТР «Пирана» в нескольких вариантах. В свою очередь Испания продала американской ЧВК 20 истребителей «Мираж-F1» («Летчики по вызову»).

В целом испанская армия («Честное пиренейское») деградировала в несколько меньшей степени, чем большинство других европейских натовских армий. Страна при этом сумела занять определенную «нишу» в военном экспорте. Тем не менее в целом ВС Испании продолжают неуклонно сокращаться и вряд ли эта тенденция может быть переломлена.

Александр Храмчихин, независимый военный эксперт

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 8 (871) за 9 марта 2021 года