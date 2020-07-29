Корабли ТОФ в Японском море применили ракеты и торпеды против подлодки условного противника

Владивосток. 28 июля. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Большие противолодочные корабли Тихоокеанского флота и морская авиация применили ракеты, торпеды и глубинные бомбы против подлодки условного противника, сообщила во вторник пресс-служба ТОФ.

"В акватории Японского моря кораблями Приморской флотилии разнородных сил ТОФ, во взаимодействии с морской авиацией проведено тактическое противолодочное учение, в ходе которого отработаны поиск и уничтожение подводной лодки условного противника", - говорится в сообщении.

Корабельная поисково-ударная группа (КПУГ) в составе больших противолодочных кораблей (БПК)"Адмирал Виноградов" и "Адмирал Трибуц" во взаимодействии с противолодочными самолетами Ил-38 и вертолетом Ка-27ПЛ провела в заданном районе поиск подводной лодки условного противника. Для этого к учению привлекалась одна из дизельных субмарин ТОФ.

После установления контакта с подлодкой корабельная поисково-ударная группа атаковала субмарину с комбинированным применением противолодочного оружия: ракет, торпед и глубинных бомб. БПК "Адмирал Трибуц" выполнил пуск крылатой ракеты с самонаводящейся противолодочной торпедой, а БПК "Адмирал Виноградов" произвел залп торпедами и противолодочными глубинными бомбами, говорится в сообщении.