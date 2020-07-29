Войти
Интерфакс-АВН

Корабли ТОФ в Японском море применили ракеты и торпеды против подлодки условного противника

544
0
0
Адмирал Трибуц
Большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц".
Источник изображения: © ИТАР-ТАСС/ Владимир Саяпин

Владивосток. 28 июля. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Большие противолодочные корабли Тихоокеанского флота и морская авиация применили ракеты, торпеды и глубинные бомбы против подлодки условного противника, сообщила во вторник пресс-служба ТОФ.

"В акватории Японского моря кораблями Приморской флотилии разнородных сил ТОФ, во взаимодействии с морской авиацией проведено тактическое противолодочное учение, в ходе которого отработаны поиск и уничтожение подводной лодки условного противника", - говорится в сообщении.

Корабельная поисково-ударная группа (КПУГ) в составе больших противолодочных кораблей (БПК)"Адмирал Виноградов" и "Адмирал Трибуц" во взаимодействии с противолодочными самолетами Ил-38 и вертолетом Ка-27ПЛ провела в заданном районе поиск подводной лодки условного противника. Для этого к учению привлекалась одна из дизельных субмарин ТОФ.

После установления контакта с подлодкой корабельная поисково-ударная группа атаковала субмарину с комбинированным применением противолодочного оружия: ракет, торпед и глубинных бомб. БПК "Адмирал Трибуц" выполнил пуск крылатой ракеты с самонаводящейся противолодочной торпедой, а БПК "Адмирал Виноградов" произвел залп торпедами и противолодочными глубинными бомбами, говорится в сообщении.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Продукция
Адмирал Трибуц
Ил-38
Ка-27ПЛ
Проекты
Военные учения
пр. 1155
ТОФ
Похожие новости
31.03.2020
В учениях Тихоокеанского флота задействовано свыше 20 самолетов и вертолетов
30.03.2020
Отряд кораблей Тихоокеанского флота провел учения в Японском море
27.03.2020
На Тихоокеанском флоте отработали посадку вертолетов на борт кораблей
27.03.2019
Корабли ТОФ применили ЗРК "Кинжал" на учениях в Японском море
18.09.2017
Россия и Китай задействуют 11 кораблей и две подлодки в совместных учениях
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.07 22:47
  • 1
Стенд для супердвигателя: Россия готовит испытательный комплекс для ПД-35
  • 29.07 22:03
  • 91
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США
  • 29.07 22:00
  • 32
Корабли Северного флота отстрелялись «Кинжалами»
  • 29.07 20:45
  • 9
Рогозин обвинил США в создании помех для РФ на рынке пусковых услуг
  • 29.07 20:00
  • 5
Почему маневренность не главное для истребителя нового поколения - объяснил конструктор китайского J-20
  • 29.07 18:59
  • 2
Аналог "Бумеранга": новую модификацию колесного танка создали в Китае
  • 29.07 15:38
  • 40
Свой «спецназ» появится у войск ПВО
  • 29.07 15:36
  • 2
Польша опасается размещать близко к российской границе закупленные в США F-35
  • 29.07 15:26
  • 1
Air & Space (США): секретная миссия старого МиГа
  • 29.07 14:54
  • 5
Расстрел Ираном макета авианосца показали на видео
  • 29.07 14:45
  • 6
Великобритания «показала» истребитель «следующего» поколения
  • 29.07 13:26
  • 2
Плавающий вариант бронированной "Стрелы" рассекретят на "Армии-2020"
  • 29.07 11:37
  • 9
"Запад повторить не сможет": каким будет новый российский перехватчик
  • 29.07 11:36
  • 45
Министерство финансов предлагает сократить финансирование Государственной программы вооружений
  • 29.07 11:02
  • 2
Роботов задействуют в строительстве российской базы на Луне