Минобороны РФ: в настоящее время успешно завершаются работы по созданию современных систем вооружения для ВМФ

ЦАМТО, 27 июля. В настоящее время успешно завершаются работы по созданию современных систем вооружения для ВМФ: подводного комплекса, оснащаемого беспилотными аппаратами "Посейдон" и гиперзвукового ракетного комплекса "Циркон".

Военно-морским флотом совместно с предприятиями оборонной промышленности проводятся испытания спущенной в марте 2019 года на воду первой атомной подводной лодки-носителя морских беспилотных подводных аппаратов "Посейдон". Экипаж корабля продолжает практическое освоение нового оружия на штатном носителе.

Также успешно завершаются испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон". Проведенные с фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" испытательные пуски подтвердили уникальные тактико-технические характеристики данной ракеты по дальности и точности стрельбы, а также гиперзвуковой скорости ее полета.

Проведение испытаний идет в плановом порядке, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.