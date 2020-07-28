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ЦАМТО

Минобороны РФ: в настоящее время успешно завершаются работы по созданию современных систем вооружения для ВМФ

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Глубоководный комплекс "Посейдона" (фото: mil.ru)
Глубоководный комплекс "Посейдона" (фото: mil.ru).

ЦАМТО, 27 июля. В настоящее время успешно завершаются работы по созданию современных систем вооружения для ВМФ: подводного комплекса, оснащаемого беспилотными аппаратами "Посейдон" и гиперзвукового ракетного комплекса "Циркон".

Военно-морским флотом совместно с предприятиями оборонной промышленности проводятся испытания спущенной в марте 2019 года на воду первой атомной подводной лодки-носителя морских беспилотных подводных аппаратов "Посейдон". Экипаж корабля продолжает практическое освоение нового оружия на штатном носителе.

Также успешно завершаются испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон". Проведенные с фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" испытательные пуски подтвердили уникальные тактико-технические характеристики данной ракеты по дальности и точности стрельбы, а также гиперзвуковой скорости ее полета.

Проведение испытаний идет в плановом порядке, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Продукция
Циркон-С 3М22
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
22350
ГЗЛА
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