В Греции и Турции не могут определиться, с кем из них будет проводить учения авианосец ВМС США

Источник изображения: Фейсбук/авианосец «Дуайт Эйзенхауэр»

Греция и Турция не могут «поделить» американский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр». Первоначально греческие средства массовой информации вышли с материалами, где со ссылкой на военное командование было заявлено о скором начале совместных военно-морских учений в акватории Эгейского моря. В сообщении говорилось, что греческие боевые корабли выполнят совместные задачи с авианосцем ВМС США.

Эти публикации вызвали ревностную реакцию со стороны Турции. Там заявили, что связались с американским военно-морским командованием и оно якобы заявило, что совместных учений с греческими ВМС в Эгейском море не запланировано.

Турецкие СМИ:

Заявления, доносящие из Афин о проведении учений с авианосцем ВМС США «Дуайт Эйзенхауэр», не верны. Ранее в Греции сообщали, что этот американский боевой корабль направился в сторону острова Крит в сопровождении 3 кораблей АУГ. Источники из сферы обороны говорят, что никаких совместных греко-американских учений в Эгейском море не будет.

Далее заявлено, авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» будет проводить учения с турецкими боевыми кораблями. Эти маневры, как утверждается, будут проводиться в восточной части Средиземного моря.

Командование ВМС США на данный момент не прокомментировало ни греческих, ни турецких заявлений о совместных учениях. Вполне возможно, что «Дуайт Эйзенхауэр» проведёт определённые маневры как с кораблями греческих, так и с кораблями турецких военно-морских сил.

Напомним, что Греция и Турция входят в состав НАТО, но отношения между этими странами далеки от союзнических. Подлило масла в огонь решение Реджепа Эрдогана превратить Софийский собор в Стамбуле из музея в мечеть, на что крайне болезненно отреагировали в Греции, где относят собор к христианским святыням.