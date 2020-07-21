«Сможет нанести удар по Пекину и Шанхаю»: в прессе рассказали о возможной войне Китая с Тайванем

Источник изображения: topwar.ru

В мировой прессе появились материалы, в которых говорится о возможности войны между Тайванем и Китаем. Напомним, что Пекин считает остров Тайвань своей территорией, с чем не готовы соглашаться власти Тайваня, поддерживаемые Соединёнными Штатами Америки.

В издании Eurasian Times опубликована статья, в которой говорится, что в случае войны между Пекином и Тайбэем последний может пасть перед натиском КНР «не сразу и не быстро, как об этом говорят многие эксперты». В издании указывается на то, что в распоряжении армии Тайваня имеется такое грозное оружие как сверхзвуковые крылатые ракеты Yun Feng.

Массовое производство этих ракет на Тайване началось менее года назад – в августе 2019-го.

Отмечается, что модернизация такого оружия способна увеличить дальность этой крылатой ракеты до 2 тысяч км. В этом случае в зоне поражения Yun Feng оказывается столица КНР Пекин и целый ряд крупных городов Китая, включая Шанхай.

Источник изображения: topwar.ru

Из статьи в Eurasian Times:

Тайваньско-китайская война. С каждым днём увеличивается вероятность возникновения конфликта или ограниченной войны между Тайванем и Китаем, политические аналитики полагают, что Тайвань сможет нанести удар по Пекину и Шанхаю с помощью смертоносных ракет «Юнь Фэн» и выведет из строя промышленные объекты захватчика.

Под «захватчиком» автор, как видно, понимает Китайскую Народную Республику.

Обращает на себя внимание тот факт, что издание в этом контексте цитирует представителя Американского института предпринимательства (Вашингтон), который заявляет следующее:

Поставив на вооружение ракеты «Юнь Фэн», Тайвань сигнализирует Китаю о том, что война не ограничится островом и окружающими водами. Учитывая это, Пекин должен дважды подумать перед тем, как решиться на атаку Тайваня.