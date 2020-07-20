Российский космический аппарат протестируют оборудованием из США и Европы

Российский космический аппарат «Луна-25» протестируют с помощью оборудования из США и Европы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документы предприятия-производителя станции НПО имени Лавочкина.

Отмечается, что в Швейцарии планируется приобрести четыре сферических отражателя, а в США — 250 магнитных держателей и оснастку. Покупка иностранной техники объясняется отсутствием аналогов у российских производителей.

Кроме того, на борту «Луны-25» планируется установить изготовленный совместно с Швейцарией лазерный масс-спектрометр для изучения лунного грунта, а также ТВ-камеру «Пилот» разработки Европейского космического агентства.

В апреле РИА Новости, ссылаясь на «Роскосмос», сообщило, что первая российская миссия сядет на Луну в октябре 2021 года.

В том же месяце агентство, ссылаясь на комментарий гендиректора Научно-производственного объединения имени Лавочкина Владимира Колмыкова, сообщило, что вместе с запуском тяжелой посадочной станции «Луна-27» в августе 2025 года Россия застолбит место на естественном спутнике Земли.

В апреле руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований Российской академии наук Игорь Митрофанов заявил, что запуск российского космического аппарата на Луну запланирован на 1 октября 2021 года.