Россия застолбит место на Луне

Россия вместе с запуском тяжелой посадочной станции «Луна-27» в августе 2025 года застолбит себе место на естественном спутнике Земли, сообщает РИА Новости.

Агентство приводит комментарий гендиректора Научно-производственного объединения имени Лавочкина Владимира Колмыкова, по словам которого опытно-конструкторские работы «Луна-Ресурс-1» находятся на стадии создания конструкторской документации.

«Срок завершения разработки конструкторской документации — ноябрь 2021 года. Запуск запланирован на август 2025 года», — сказал Колмыков.

В апреле американский президент Дональд Трамп подписал указ, согласно которому США получили право использовать ресурсы Луны.

В июне 2018 года портал NASASpaceFlight.com сообщил, что первая российская лунная миссия «Луна-Глоб» сталкивается с техническими, политическими и баллистическими проблемами.

Важнейшая научная задача «Луны-27» заключается в бурении лунного грунта на глубину до двух метров и взятие соответствующих проб. Полученные образцы планируется изучить на месте. До «Луны-27» к естественному спутнику Земли должны отправиться миссии «Луна-25» и «Луна-26».