Войти
Lenta.ru

Россия застолбит место на Луне

335
1
0
Источник изображения: Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Россия вместе с запуском тяжелой посадочной станции «Луна-27» в августе 2025 года застолбит себе место на естественном спутнике Земли, сообщает РИА Новости.

Агентство приводит комментарий гендиректора Научно-производственного объединения имени Лавочкина Владимира Колмыкова, по словам которого опытно-конструкторские работы «Луна-Ресурс-1» находятся на стадии создания конструкторской документации.

«Срок завершения разработки конструкторской документации — ноябрь 2021 года. Запуск запланирован на август 2025 года», — сказал Колмыков.

В апреле американский президент Дональд Трамп подписал указ, согласно которому США получили право использовать ресурсы Луны.

В июне 2018 года портал NASASpaceFlight.com сообщил, что первая российская лунная миссия «Луна-Глоб» сталкивается с техническими, политическими и баллистическими проблемами.

Важнейшая научная задача «Луны-27» заключается в бурении лунного грунта на глубину до двух метров и взятие соответствующих проб. Полученные образцы планируется изучить на месте. До «Луны-27» к естественному спутнику Земли должны отправиться миссии «Луна-25» и «Луна-26».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
НПО Лавочкина
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Луна
Похожие новости
13.04.2020
Космический привет: Путин призвал не списывать проблемы отрасли на COVID-19
24.08.2017
Открытие "Армии-2017": слова Путина, оценки гостей и перспективы контрактов
15.05.2017
Какой будет третья мировая
05.08.2014
Пилотируемый полет на Луну обойдется России как 40 запусков "Протона"
28.05.2007
Роскосмос поможет исследовать Луну Индии и Китаю, но не США
1 комментарий
№1
15.04.2020 06:49
Да ничего не будет запущено в 2025-м. К 40-му бы запустить.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.04 09:08
  • 4
Китай прислал Москве помощь для борьбы с коронавирусом
  • 15.04 08:49
  • 7
Конгрессмены США потребовали от Пентагона снять с должности главкома ВМС за выпады в адрес капитана авианосца "Рузвельт"
  • 15.04 08:22
  • 1
Полковник, прапорщик и мичман: в армии нашли COVID-19
  • 15.04 08:12
  • 1
Ситуация с коронавирусом в Вооруженных Силах России
  • 15.04 08:08
  • 222
Страна не работает до 30 апреля
  • 15.04 07:51
  • 10
В Роскосмосе раскрыли детали эксперимента "Вампир"
  • 15.04 07:45
  • 487
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 15.04 07:41
  • 14
Роскосмос на треть снижает цены на пусковые услуги для увеличения своего присутствия на международном рынке - Рогозин
  • 15.04 07:27
  • 1
Военнослужащих обяжут раз в год проходить диспансеризацию
  • 15.04 07:06
  • 3
Рогозин похвалился «белой атлетичной красавицей»
  • 15.04 06:49
  • 1
Россия застолбит место на Луне
  • 15.04 03:59
  • 11
"Впихнули для экономии": Роскосмос снова разбирает "Протоны"
  • 15.04 03:54
  • 3
Сможет ли охотиться «Охотник»?
  • 15.04 01:55
  • 1
В Сети появился ролик с намёком на превосходство танка Abrams над Т-14 «Арматой» по стабилизации
  • 15.04 01:12
  • 8
На авианосце ВМС США "Теодор Рузвельт" выявлено уже более 200 заболевших коронавирусом