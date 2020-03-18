Названа дата первого в современной России пуска на Луну

Запуск российского космического аппарата на Луну запланирован на 1 октября 2021 года. Он станет первым в современной России, сообщил руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов. Его слова приводит РИА Новости.

Митрофанов уточнил, что 1 октября — это основная дата, но есть еще резервная — 30 октября. Аппарат, который планируется запустить, называется «Луна-25». Это название продолжает нумерацию отечественных лунных миссий прошлого века, отметил специалист.

Для посадки выбраны два района в окрестности лунного южного полюса — основной и дополнительный. После посадки аппарат проведет научные исследования свойств и состава полярного грунта, измерит его механические характеристики, исследует полярную экзосферу Луны.

Ранее в марте стало известно, что Россия и Китай захотели создать общую или две по соседству стоящие базы на Луне. В настоящее время этот вопрос обсуждается на уровне двусторонней рабочей группы. Основой для базы станут посадочные аппараты, которые Москва и Пекин собираются отправить на Луну в ближайшее время.

Последней советской межпланетной автоматической станцией стала «Луна-24», запущенная в 1976 году.