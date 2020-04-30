Россия скоро сядет на Луну

Первая российская миссия сядет на Луну в октябре 2021 года, сообщает РИА Новости, ссылаясь на «Роскосмос».

Время, которое пройдет от старта соответствующей автоматической межпланетной станции «Луна-25» с Земли до посадки на поверхность естественного спутника составит около десяти суток. Перелет с одного небесного тела на другое займет не более пяти суток. Космическая станция должна прилуниться в районе южного полюса естественного спутника.

В апреле РИА Новости, ссылаясь на комментарий гендиректора Научно-производственного объединения имени Лавочкина Владимира Колмыкова, сообщило, что Россия вместе с запуском тяжелой посадочной станции «Луна-27» в августе 2025 года застолбит себе место на естественном спутнике Земли.

В том же месяце руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований Российской академии наук Игорь Митрофанов заявил, что запуск российского космического аппарата на Луну запланирован на 1 октября 2021 года.