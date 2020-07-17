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Военное обозрение

В МИД РФ пояснили, в каком случае Россия разместит ракеты у границ ЕС

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Источник изображения: Минобороны РФ

Россия разместит ракеты средней и меньшей дальности вблизи границ Евросоюза в случае, если Соединенные Штаты разместят аналогичные ракеты на территории Европы. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в интервью "Интерфаксу".

По словам Грушко, Россия готова к размещению ракет на границе ЕС, но не будет этого делать, пока США не размещают свои ракеты в Европе. Он предупредил, что некоторые страны, вроде Польши и Прибалтики, желающие размещения на своей территории американских вооружений, должны понимать последствия такого шага.

Мы уже заявили о том, что если в Европе не будет американских ракет средней и меньшей дальности, то и мы не будем ставить. Как только ракеты появятся - разместим и мы. (...) те страны, которые сегодня буквально борются за американское военное присутствие в каком-либо виде, за статус "прифронтовых" государств, - я имею в виду Польшу и страны Балтии, - должны понимать все издержки такого выбора с точки зрения собственной безопасности и своих союзников

- заявил Грушко.

Также замминистра внешнеполитического ведомства не исключил перемещения к границам Евросоюза российского тактического ядерного оружия в случае, если американское тактическое ядерное оружие будет передислоцировано из Германии в Польшу. Отвечая на соответствующий вопрос, Грушко сказал, что в таком случае "будут приняты все необходимые меры".

Если мы увидим движение в сторону формирования конкретных планов или соответствующую подготовку, с нашей стороны будут приняты все необходимые меры предосторожности, в том числе военные, чтобы обеспечить безопасность

- заявил он.

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