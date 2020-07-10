Космонавт Иванишин побывал на борту пристыкованного к МКС корабля Crew Dragon

В NASA сообщили, что астронавты проверяли условия нахождения на Crew Dragon в преддверии миссии по смене экипажа МКС

НЬЮ-ЙОРК, 9 июля. /ТАСС/. Российский космонавт Анатолий Иванишин побывал на борту пристыкованного к МКС американского космического корабля Crew Dragon. Об этом сообщается на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США.

"Четверо из пяти участников экспедиции МКС-63 сегодня оценили комфорт на борту пристыкованного [к МКС] корабля Crew Dragon компании SpaceX", - указывается в среду на сайте американского космического ведомства. По информации NASA, Иванишин и астронавты Даглас Хёрли, Роберт Бенкен и Крис Кэссиди на протяжении часа проверяли условия нахождения на корабле. В том числе они изучили, насколько комфортно нахождение на борту Crew Dragon сразу четверых человек.

"Это стало демонстрацией условий нахождения на Crew Dragon в преддверии миссии Crew-1 [по смене экипажа МКС], которая, как ожидается, будет осуществлена позднее в текущем году", - указали в NASA. Вместе с Иванишиным и американскими астронавтами на борту МКС в рамках 63-й длительной экспедиции трудится также российский космонавт Иван Вагнер.

Ракета-носитель Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon стартовала к МКС 30 мая с космодрома на мысе Канаверал. Стыковка Crew Dragon с МКС состоялась 31 мая. Это первый за девять лет пилотируемый полет, осуществленный с территории США на американском космическом корабле.