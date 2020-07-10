Российский «самолет XXI века» полетает в три раза дольше

Российский среднемагистральный пассажирский самолет МС-21-300 совершает полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском.

Российский ближне-среднемагистральный МС-21 («Магистральный самолет XXI века») сможет летать в три раза дольше, сообщают «Известия», ссылаясь на Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК).

Согласно газете, это может произойти за счет увеличения на 20 процентов прочности титановых лопаток российского авиационного двигателя ПД-14, который получит самолет.

Издание отмечает, что таких показателей удалось добиться из-за использования особой технологии деформационной обработки титановых сплавов, по которой в настоящее время уже создана экспериментальная партия деталей. Внедрение технологии в производство самолета планируется в течение ближайших пяти лет.

«В настоящее время мы ведем сертификационные испытания самолета МС-21-300. Полеты выполняют четыре машины, оснащенные импортными двигателями PW1400G-JM. И уже строится самолет МС-21-300, который пройдет летные испытания с отечественными двигателями ПД-14», — сказали в ОАК.

В июне летчик-испытатель корпорации «Иркут» Олег Мутовин сообщил, что МС-21 прошел летные испытания с отключенным двигателем.

В декабре 2019 года «Иркутский авиационный завод» показал сборку фюзеляжа МС-21-300, который пройдет испытания с российским двигателем ПД-14.

В ноябре индустриальный директор авиационного кластера «Ростеха» Анатолий Сердюков сообщил, что МС-21 получит изготовленные из российских композитов панели кессона крыла и центроплана.

Российский ближне-среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет МС-21 предназначен для перевозки до 211 человек (предельная плотная компоновка кресел в версии МС-21-300) на расстояние до 6,4 тысячи километров. Первый полет машина совершила в мае 2017-го. В МС-21 используется множество западных технологий и компонентов, в частности американские двигатели PW1000G, которые планируется заменить российскими ПД-14.