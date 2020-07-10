Войти
Lenta.ru

Российский «самолет XXI века» полетает в три раза дольше

738
0
-1
МС-21-300
Российский среднемагистральный пассажирский самолет МС-21-300 совершает полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Российский ближне-среднемагистральный МС-21 («Магистральный самолет XXI века») сможет летать в три раза дольше, сообщают «Известия», ссылаясь на Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК).

Согласно газете, это может произойти за счет увеличения на 20 процентов прочности титановых лопаток российского авиационного двигателя ПД-14, который получит самолет.

Издание отмечает, что таких показателей удалось добиться из-за использования особой технологии деформационной обработки титановых сплавов, по которой в настоящее время уже создана экспериментальная партия деталей. Внедрение технологии в производство самолета планируется в течение ближайших пяти лет.

«В настоящее время мы ведем сертификационные испытания самолета МС-21-300. Полеты выполняют четыре машины, оснащенные импортными двигателями PW1400G-JM. И уже строится самолет МС-21-300, который пройдет летные испытания с отечественными двигателями ПД-14», — сказали в ОАК.

В июне летчик-испытатель корпорации «Иркут» Олег Мутовин сообщил, что МС-21 прошел летные испытания с отключенным двигателем.

В декабре 2019 года «Иркутский авиационный завод» показал сборку фюзеляжа МС-21-300, который пройдет испытания с российским двигателем ПД-14.

В ноябре индустриальный директор авиационного кластера «Ростеха» Анатолий Сердюков сообщил, что МС-21 получит изготовленные из российских композитов панели кессона крыла и центроплана.

Российский ближне-среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет МС-21 предназначен для перевозки до 211 человек (предельная плотная компоновка кресел в версии МС-21-300) на расстояние до 6,4 тысячи километров. Первый полет машина совершила в мае 2017-го. В МС-21 используется множество западных технологий и компонентов, в частности американские двигатели PW1000G, которые планируется заменить российскими ПД-14.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
ПД-14
Компании
ИАЗ
ИРКУТ НПК
ОАК
Персоны
Сердюков Анатолий
Проекты
МС-21
Похожие новости
31.12.2019
Юрий Слюсарь: авария Су-57 сделает его более совершенным
11.12.2019
Сборку российского "самолета XXI века" показали на видео
01.09.2011
Путевка в небо: процесс пересадки россиян с "тушек" на МС-21 пошел
26.08.2011
Юбилейный МАКС, часть 1
22.08.2011
МС-21 слетал за контрактами
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.07 12:50
  • 11
Началась финальная сборка Ил-114-300
  • 10.07 12:44
  • 3
Британия послала России военное «предупреждение»
  • 10.07 12:39
  • 27
Показано схематическое сравнение танка Т-14 «Армата» с «Меркавой», «Абрамсом» и другими танками
  • 10.07 12:28
  • 2101
Как насчёт юмористического раздела?
  • 10.07 11:51
  • 1
Морпехи получат новые корабли
  • 10.07 11:47
  • 1
Госдума приняла закон об упрощении управления "дочками" предприятий ОПК
  • 10.07 11:32
  • 2
Лазерная революция в армии
  • 10.07 11:14
  • 2
«Россия атакует с востока»: на Украине готовятся к войне
  • 10.07 10:46
  • 138
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 10.07 10:34
  • 2
Прощание с портянкой
  • 09.07 23:57
  • 505
Страна не работает до 30 апреля
  • 09.07 21:11
  • 1
Шойгу рассказал о предстоящем военно-морском параде в Санкт-Петербурге
  • 09.07 21:07
  • 1
Создана новая версия легендарной "Мотолыги"
  • 09.07 20:17
  • 50
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 09.07 20:09
  • 9
Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов задержан по обвинению в госизмене - госкорпорация