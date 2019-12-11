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Сборку российского "самолета XXI века" показали на видео

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IRKUT Corporation / YouTube

Сборку на "Иркутском авиационном заводе" фюзеляжа ближне-среднемагистрального МС-21-300 ("Магистральный самолет XXI века"), который пройдет испытания с российским двигателем ПД-14, показали на видео. Соответствующий ролик на YouTube опубликовала корпорация "Иркут".

"Cтыковка полуфюзеляжей опытной машины была осуществлена на автоматизированной станции. В ближайшее время начнется монтаж систем, стыковка консолей крыла и хвостового оперения самолета МС-21-300", — говорится в подписи к видео.

В ноябре индустриальный директор авиационного кластера "Ростеха" Анатолий Сердюков сообщил, что МС-21 получит изготовленные из российских композитов панели кессона крыла и центроплана.

Российский ближне-среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет МС-21 предназначен для перевозки до 211 человек (предельная плотная компоновка кресел в версии МС-21-300) на расстояние до 6,4 тысячи километров. Первый полет машина совершила в мае 2017-го. В МС-21 используется множество западных технологий и компонентов, в частности, на машину устанавливаются американские двигатели PW1000G, которые планируется заменить российскими ПД-14.

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Страны
Россия
США
Продукция
ПД-14
Компании
ИАЗ
ИРКУТ НПК
Персоны
Сердюков Анатолий
Проекты
МС-21
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