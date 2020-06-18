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Российский «самолет XXI века» полетал с отключенным двигателем

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Источник изображения: Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Ближне-среднемагистральный МС-21 («Магистральный самолет XXI века») прошел летные испытания с отключенным двигателем, сообщил РИА Новости летчик-испытатель корпорации «Иркут» Олег Мутовин.

По его словам, в ходе испытаний самолета специально вводятся «неисправности для оценки функционирования дублирующих систем и реконфигурации борта при парировании последствий отказа. Например, недавно мы с моим коллегой в очередной раз больше двух часов летали на МС-21 с одним отключенным двигателем для оценки работы систем самолета в такой ситуации».

В декабре 2019 года «Иркутский авиационный завод» показал сборку фюзеляжа МС-21-300, который пройдет испытания с российским двигателем ПД-14.

В ноябре индустриальный директор авиационного кластера «Ростеха» Анатолий Сердюков сообщил, что МС-21 получит изготовленные из российских композитов панели кессона крыла и центроплана.

Российский ближне-среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет МС-21 предназначен для перевозки до 211 человек (предельная плотная компоновка кресел в версии МС-21-300) на расстояние до 6,4 тысячи километров. Первый полет машина совершила в мае 2017-го. В МС-21 используется множество западных технологий и компонентов, в частности американские двигатели PW1000G, которые планируется заменить российскими ПД-14.

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Страны
Россия
США
Продукция
ПД-14
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ИАЗ
ИРКУТ НПК
Персоны
Сердюков Анатолий
Проекты
МС-21
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