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"Самолету XXI века" пообещали российские композиты

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Источник изображения: Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Ближне-среднемагистральный самолет МС-21 получит изготовленные из российских композитов панели кессона крыла и центроплана, сообщил в интервью "Интерфакс" индустриальный директор авиационного кластера "Ростеха" Анатолий Сердюков.

"Из российских композитов были изготовлены панели кессона крыла и центроплана, которые проходят испытания. Их результаты позитивны. После проведения прочностных испытаний в ЦАГИ [Центральный аэрогидродинамический институт] силовые композитные конструкции для самолета МС-21 будут производиться из российских материалов", — сказал Сердюков.

В январе гендиректор "АэроКомпозита" Анатолий Гайданский заявил, что меры, введенные министерством промышленности и торговли США в отношении возглавляемой им компании, выступающей поставщиком композитов для МС-21, являются не санкциями, а "технологическими ограничениями".

В октябре 2018 года двигатель ПД-14 получил Сертификат типа с подписью главы Росавиации Александра Нерадько.

В январе 2018 года заместитель гендиректора Национального института авиационных технологий, руководитель научно-методического центра "Норма" Василий Подколзин отмечал, что "черное крыло" МС-21 создается по западным технологиям из зарубежных углеволокна и полимерных связующих.

Новейший российский ближне-среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет МС-21 ("Магистральный самолет XXI века") предназначен для перевозки до 211 человек (предельная плотная компоновка кресел в версии МС-21-300) на расстояние до 6,4 тысячи километров. Первый полет машина совершила в мае 2017-го. В МС-21 используется множество западных технологий и компонентов, в частности, на машину устанавливаются американские двигатели PW1000G, которые планируется заменить российскими ПД-14.

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Страны
Россия
США
Продукция
ПД-14
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Минпромторг РФ
ЦАГИ
Персоны
Сердюков Анатолий
Проекты
МС-21
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