Лидеры РФ, Ирана и Турции выражают неприятие "незаконного захвата и передачи нефтяных доходов", которые должны принадлежать Сирии

Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани, прибывший для участия в саммитах БРИКС и ШОС,.

Москва. 1 июля. ИНТЕРФАКС - Президенты России, Турции и Ирана Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Рухани выразили протест против попыток захвата доходов от добычи нефти, которые должны принадлежать Сирии.

"Президенты выразили свое неприятие незаконного захвата и передачи нефтяных доходов, которые должны принадлежать Сирийской Арабской Республике", - говорится в совместном заявлении, принятом по итогам встречи лидеров "Астанинского формата" в режиме видеоконференции.

В документе отмечается, что президенты обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии, и подчеркнули, что "достижение стабильности и безопасности в этом районе возможно только на основе уважения суверенитета и территориальной целостности страны".