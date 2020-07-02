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Интерфакс-АВН

Лидеры РФ, Ирана и Турции выражают неприятие "незаконного захвата и передачи нефтяных доходов", которые должны принадлежать Сирии

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Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани, прибывший для участия в саммитах БРИКС и ШОС,
Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани, прибывший для участия в саммитах БРИКС и ШОС,.
Источник изображения: © РИА Новости, Павел Лисицын

Москва. 1 июля. ИНТЕРФАКС - Президенты России, Турции и Ирана Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Рухани выразили протест против попыток захвата доходов от добычи нефти, которые должны принадлежать Сирии.

"Президенты выразили свое неприятие незаконного захвата и передачи нефтяных доходов, которые должны принадлежать Сирийской Арабской Республике", - говорится в совместном заявлении, принятом по итогам встречи лидеров "Астанинского формата" в режиме видеоконференции.

В документе отмечается, что президенты обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии, и подчеркнули, что "достижение стабильности и безопасности в этом районе возможно только на основе уважения суверенитета и территориальной целостности страны".

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Страны
Иран
Россия
Сирия
Турция
Персоны
Путин Владимир
Эрдоган Реджеп
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