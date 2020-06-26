Это очень важно. РФ напомнила США о выводе ядерного оружия из Европы

МОСКВА, 25 июня/ Радио Sputnik. В ходе переговоров с США в Вене по вопросам стратегической стабильности Москва подчеркнула важность вывода ядерного оружия Соединенных Штатов с территории Европы, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

приводит слова Захаровой РИА Новости. "Вновь подчеркнули важность прекращения практики таких совместных ядерных миссий альянса (НАТО), вывода ядерного оружия США с территории европейских стран на национальную территорию и ликвидацию инфраструктуры для его развертывания в Европе", –слова Захаровой РИА Новости.

Российско-американские консультации по вопросам стратегической стабильности состоялись в Вене 22-23 июня. В них приняли участие замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков и спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

Стороны обсудили вопрос продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), который был заключен в 2010 году и истекает в феврале 2021 года, поддержание стабильности и предсказуемости в условиях прекращения действия ДРСМД, а также подтвердили запуск рабочей группы по космосу и ряда других.

В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в его длительном нарушении, в августе 2019 года договор прекратил свое действие. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.

Ранее радио Sputnik сообщало, что Москва и Вашингтон договорились о новой встрече по стратегическим вооружениям в Вене.