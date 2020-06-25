Атомный ледокол «Арктика» возобновил ходовые испытания

АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) сообщило 23 июня 2020 года, что от достроечной набережной Балтийского завода (входит в состав ОСК) на заключительный этап ходовых испытаний вышел головной универсальный атомный ледокол "Арктика" проекта 22220.

Головной атомный ледокол "Арктика" проекта 22220 (ЛК-60Я), построенный на АО "Балтийский завод" (входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация") для ФГУП "Атомфлот", выходит на новый этап ходовых испытаний. Санкт-Петербург, 23.06.2020 (с) АО "Объединенная судостроительная корпорация"

Ближайшие три недели в Финском заливе сдаточная команда Балтийского завода и представители контрагентских организаций будут проверять работу механизмов и оборудования ледокола. Запланировано проведение комплекса испытаний, в том числе работа паротурбинной установки, систем электродвижения судна, работа валопроводов и палубных механизмов (якорное и рулевое устройства). Будут протестированы скоростные и маневренные характеристики ледокола, функционирование общесудовых систем и систем автоматики. Кроме того, важным этапом ходовых испытаний станет проверка систем навигации и связи, а также работа вертолетного комплекса.

При строительстве головного универсального атомного ледокола использовались инновационные решения, которые до этого не применялись на судах с ядерными энергетическими установками. Головной универсальный атомный ледокол "Арктика" оборудован системой электродвижения переменного тока с асинхронными гребными электродвигателями. На судне установлены главные генераторы высокого напряжения, специально спроектирована для данного проекта паротурбинная установка.

Практически все оборудование на ледоколе произведено российскими компаниями. Во время ходовых испытаний будет проведена оценка взаимодействия гребной электрической установки с ядерной энергетической установкой и главными турбогенераторами. Мы вышли на заключительный этап испытаний, предшествующий вводу судна в эксплуатацию.

После возвращения на Балтийский завод судно будет передано заказчику. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

Со стороны bmpd напомним, что головной строившийся с 2013 года на АО "Балтийский завод" универсальный линейный атомный ледокол проекта 22220 (ЛК-60Я) "Арктика" (строительный номер 05706) впервые вышел на заводские ходовые испытания 12 декабря 2019 года, и в ходе швартовых испытаний получил повреждения правого гребного электродвигателя в результате аварии 4 февраля 2020 года. В результате последующих обследований и разбирательств было принято решение, что ледокол возобновит испытания и будет сдан с аварийным электродвигателем с ограничениями по мощности "под определенные гарантии и обязательства", сейчас возможным сроком сдачи судна называется четвертый квартал 2020 года. Замену аварийного электродвигателя на ледоколе планируется провести в ходе докования в Кронштадте в августе 2021 года.

Строительство головного универсального атомного ледокола "Арктика" (строительный номер 05706) проекта 22220 (ЛК-60Я) осуществлялось АО "Балтийский завод" по контракту стоимостью 36,959 млрд рублей с государственной корпорацией "Росатом" для ФГУП "Атомфлот", заключенному 20 августа 2012 года. Ледокол "Арктика" был заложен 5 ноября 2013 года и спущен на воду 16 июня 2016 года. Контрактным сроком сдачи ледокола изначально было обозначено 30 декабря 2017 года.

Головной атомный ледокол "Арктика" проекта 22220 (ЛК-60Я), построенный на АО "Балтийский завод" (входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация") для ФГУП "Атомфлот", выходит на новый этап ходовых испытаний. Санкт-Петербург, 23.06.2020 (с) АО "Объединенная судостроительная корпорация" и АО "Балтийский завод"