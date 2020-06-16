Атомный ледокол «Арктика» все-таки планируется сдать в 2020 году

Как сообщила газета "Коммерсантъ" в материале Анастасии Веденеевой "Арктику" сдадут к зиме. Атомный ледокол будет эксплуатироваться с ограничением мощности" , самый мощный атомный ледокол "Арктика" на 60 МВт, у которого в феврале частично вышел из строя электродвигатель на правом валу, может быть все-таки сдан осенью. До конца месяца он должен выйти на ходовые испытания. Предполагается, что "Арктика" будет принята в эксплуатацию с ограничениями по мощности, а смена двигателя запланирована в августе 2021 года.

Три первых линейных атомных ледокола проекта 22220 (ЛК-60Я) у стенки АО "Балтийский завод" (Санкт-Петербург) - спереди "Урал", за ним "Арктика", за ним "Сибирь". 11.06.2020 (с) Curious / forums.airbase.ru

Головной атомный ледокол "Арктика" проекта 22220 может быть сдан осенью, говорят собеседники "Ъ". По словам некоторых из них, ледокол готовятся принять в сентябре-октябре, но другие источники "Ъ" дают более осторожный прогноз - четвертый квартал.

Ледокол "Арктика" изначально должен был быть сдан в 2017 году (контракт был заключен в 2012 году за 37 млрд руб.). Строительство ведет входящий в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) Балтзавод. Сроки уже переносились дважды - сначала на май 2019 года, потом на апрель 2020 года. Однако в феврале в ходе швартовых испытаний у "Арктики" частично вышел из строя правый гребной электродвигатель (ГЭД, см. "Ъ" от 10 февраля), что поставило под вопрос сдачу судна в этом году. Всего по данному проекту законтрактовано пять ледоколов.

Основная задача - до конца месяца выйти на ходовые испытания, по предварительной оценке, это займет порядка трех недель, уточняют источники "Ъ".

Затем "Арктика" вернется в порт для проведения ревизии механизмов (займет около месяца). После этого ледокол будет сдан с ограничениями "под определенные гарантии и обязательства". Пока, не считая проблем с ГЭД, остальные этапы швартовых испытаний прошли штатно, говорит один из собеседников "Ъ". Какова будет реальная потеря мощности относительно проектной из-за проблем с ГЭД, будет выяснено в ходе испытаний, уточняют источники "Ъ". Один из них добавляет, что предположительно "Арктика" потеряет 8-12 МВт. Ранее собеседники "Ъ" предполагали, что в ходе эксплуатации придется снижать мощность и на левом электродвигателе, что может привести к общей потере в 20 МВт (см. "Ъ" от 19 февраля).

Как сообщал "Ъ" 30 марта, уже сейчас понятно, что двигатель не подлежит восстановлению и ледокол придется в будущем ставить в док для замены ГЭД. Предположительно работы будут произведены в Кронштадте. Собеседники "Ъ" говорят, что замена ГЭД планируется на август 2021 года. Как сообщили "Ъ" в ОСК, правый ГЭД атомохода "Арктика" в рабочем состоянии, но потерял 10 МВт мощности. По расчету 50 МВт на трех винтах будет достаточно для обеспечения проектной ледопроходимости в 2,8 м, уточняют в корпорации. Судно будет сдано и введено в эксплуатацию до конца 2020 года, добавляют там. К концу третьего квартала 2021 года планируется изготовить новый двигатель и провести агрегатную замену, говорят в ОСК. Оптимальная технология будет определена после проработки всех вариантов, замена ГЭД в доке Кронштадтского морского завода также рассматривается, заключили в корпорации.

Источник "Ъ" в аппарате правительства РФ говорит, что даже с ограничениями по мощности в одном из трех двигателей ожидается, что в ходе испытаний будут подтверждены все характеристики ледокола.

Поэтому на данный момент планируется принять "Арктику" в эксплуатацию, окончательное решение должно быть принято на неделе, заключает он. В "Росатоме", который должен эксплуатировать ледокол, тему не комментируют.

Глава консультационного центра "Гекон" Михаил Григорьев считает, что принятие в эксплуатацию "Арктики" в сложившихся обстоятельствах - наиболее правильное решение. В немалой степени это связано с тем, что позволит провести натурные испытания ледокола. Один из вопросов, на который испытания должны дать ответ,- возможность эффективной работы этих двухосадочных ледоколов на мелководье Обской губы и Енисея. Так, Михаил Григорьев приводит мнение профессора ЦНИИМФ Лолия Цоя, который полагает, что в связи с превышением весового водоизмещения ледокола и увеличением минимальной осадки до 9,3 м (вместо 8,55 м по проекту) следует ожидать значительного падения его ледопроходимости на мелководье (более чем в 1,5 раза).