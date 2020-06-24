Российский «Морской старт» признали неокупаемым

Российский плавучий космодром «Морской старт» (Sea Launch) без государственной поддержки не выйдет на самокупаемость. К такому выводу пришли в департаменте управления инвестиционной деятельностью и управления поддержки новых бизнесов «Росатома», сообщает РИА Новости.

В госкопрорации рассмотрели пять сценариев использования космодрома. Три из них не предусматривают господдержки и оказываются убыточными. Так, «пессимистичный» вариант предполагает проведение с платформы одного старта в два года, «базовый» — одного пуска в год, «оптимистичный» — шести стартов в год.

В двух других случаях проект может выйти на самоокупаемость. В первом варианте требуется господдержка в размере 11,8 миллиарда рублей (13 процентов от необходимых инвестиций для возобновления работы), во втором — 72 миллиарда (79 процентов от необходимых инвестиций).

В июне агентство, ссылаясь на «Росатом», сообщило, что стоимость «Морского старта» составляет 11 миллиардов рублей. Тогда же РИА Новости, ссылаясь на госкорпорацию, сообщило, что восстановление работоспособности «Морского старта» потребует 84 миллиарда рублей.

В том же месяце сообщалось, что «Росатом» отказался от покупки «Морского старта», который его нынешний владелец, компания S7 планирует продать из-за отсутствия финансирования.

Также в марте руководитель Института космической политики Иван Моисеев заявил, что «Морской старт» из-за своей ненужности будет распилен на металлолом.

В марте пусковая платформа плавучего космодрома Sea Launch («Морской старт») прибыла в российские территориальные воды из Калифорнии, США. Ранее в том же месяце в порт приморского Славянска прибыло командное судно «Морской старт», которое покинуло США в феврале.

Работа по созданию плавучего космодрома началась в 1995 году. Учредителями компании стали Boeing, Ракетно-космическая корпорация «Энергия», норвежское судостроительное предприятие Kvaerner (современный Aker Solutions), украинские конструкторское бюро «Южное» и завод «Южмаш». В 2009 году «Морской старт» объявил о банкротстве. После реорганизации ведущую роль в проекте получила «Энергия». В 2018 году группа компаний S7 закрыла сделку по покупке имущественного комплекса проекта, став полноправным хозяином плавучего космодрома. Общая сумма сделки, включая вывод из консервации, составила около 150 миллионов долларов.