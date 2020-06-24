Войти
Lenta.ru

Российский «Морской старт» признали неокупаемым

665
0
0
Судно со стартовой платформой Odyssey плавучего космодрома «Морской старт»
Судно со стартовой платформой Odyssey плавучего космодрома «Морской старт».
Источник изображения: Фото: Дмитрий Ефремов / ТАСС

Российский плавучий космодром «Морской старт» (Sea Launch) без государственной поддержки не выйдет на самокупаемость. К такому выводу пришли в департаменте управления инвестиционной деятельностью и управления поддержки новых бизнесов «Росатома», сообщает РИА Новости.

В госкопрорации рассмотрели пять сценариев использования космодрома. Три из них не предусматривают господдержки и оказываются убыточными. Так, «пессимистичный» вариант предполагает проведение с платформы одного старта в два года, «базовый» — одного пуска в год, «оптимистичный» — шести стартов в год.

В двух других случаях проект может выйти на самоокупаемость. В первом варианте требуется господдержка в размере 11,8 миллиарда рублей (13 процентов от необходимых инвестиций для возобновления работы), во втором — 72 миллиарда (79 процентов от необходимых инвестиций).

В июне агентство, ссылаясь на «Росатом», сообщило, что стоимость «Морского старта» составляет 11 миллиардов рублей. Тогда же РИА Новости, ссылаясь на госкорпорацию, сообщило, что восстановление работоспособности «Морского старта» потребует 84 миллиарда рублей.

В том же месяце сообщалось, что «Росатом» отказался от покупки «Морского старта», который его нынешний владелец, компания S7 планирует продать из-за отсутствия финансирования.

Также в марте руководитель Института космической политики Иван Моисеев заявил, что «Морской старт» из-за своей ненужности будет распилен на металлолом.

В марте пусковая платформа плавучего космодрома Sea Launch («Морской старт») прибыла в российские территориальные воды из Калифорнии, США. Ранее в том же месяце в порт приморского Славянска прибыло командное судно «Морской старт», которое покинуло США в феврале.

Работа по созданию плавучего космодрома началась в 1995 году. Учредителями компании стали Boeing, Ракетно-космическая корпорация «Энергия», норвежское судостроительное предприятие Kvaerner (современный Aker Solutions), украинские конструкторское бюро «Южное» и завод «Южмаш». В 2009 году «Морской старт» объявил о банкротстве. После реорганизации ведущую роль в проекте получила «Энергия». В 2018 году группа компаний S7 закрыла сделку по покупке имущественного комплекса проекта, став полноправным хозяином плавучего космодрома. Общая сумма сделки, включая вывод из консервации, составила около 150 миллионов долларов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
Россия
США
Украина
Компании
Boeing
КБ "Южное"
НИИ Стали
Росатом
Энергия РКК
Южмаш
Проекты
Морской старт
Похожие новости
19.06.2020
Названа стоимость «Морского старта»
19.06.2020
Российскому «Морскому старту» потребовалось 1,2 миллиарда долларов
13.04.2020
Названа замена украинской ракеты на российском «Морском старте»
09.10.2019
"Морской старт" собрались перенести из США в Россию
17.04.2019
"Морской старт" перебазируют от США к России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.06 19:45
  • 3
«Нудоль» и «Прометей»: когда армия получит новые системы
  • 24.06 17:18
  • 2
Саудовская армия заявила о перехвате 4-х баллистических ракет хуситов
  • 24.06 14:25
  • 9
«Если не победим Индию, будем жалеть»: как в Китае оценили бои на границе
  • 24.06 13:56
  • 13
Россия откажется от РЛС Балхаш в Казахстане
  • 24.06 13:25
  • 4
Обнародована информация о перспективном боевом модуле “Эпоха”
  • 24.06 13:22
  • 3
Эксперт назвал невозможным создание боевых лазеров
  • 24.06 12:14
  • 3
Россия предложила Индии комплексное решение по модернизации парка истребительной авиации
  • 24.06 10:23
  • 60
Пройдя испытания боем, «Армата» готова выйти на мировой рынок
  • 24.06 09:55
  • 71
«Мертвая рука»: жуткий план России контратаковать США в случае ядерного удара (The National Interest, США)
  • 24.06 09:30
  • 2
В Британии переходят на новый этап разработок GaN-радара нового поколения для истребителей
  • 24.06 09:21
  • 1
Могли сбить случайно: кого подозревают в крушении MH17
  • 24.06 09:07
  • 1
Париж готовится к сдерживанию Турции в Средиземноморье, в том числе на Кипре - эксперт
  • 24.06 08:49
  • 4
Путин дебютировал как историк: 9 000 слов лжи, теорий заговора и полуправды (Berlingske, Дания)
  • 24.06 07:10
  • 6
Как фирма из Эйндховена стала монополистом на рынке современного оборудования для производства микросхем
  • 24.06 04:34
  • 1
Мимо России: Индия хочет больше оружия из США