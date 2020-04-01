Российский «Морской старт» предложили распилить

Российский плавучий космодром Sea Launch («Морской старт») из-за своей ненужности будет распилен на металлолом, заявил РИА Новости руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

Эксперт напомнил, что в настоящее время плавучий космодром не имеет ракеты. «Я не вижу никакой перспективы. Сейчас нет потребителей. Единственный вариант — отправить ее (пусковую платформу — прим. «Ленты.ру») в металлолом. Ракеты нет, заказов нет. Чего ждать?» — предлагает специалист.

По его словам, время «Морского старта» прошло. Согласно Моисееву, космодром для испытаний российской перспективной ракеты «Союз-5» бесперспективен. По его словам, для безубыточности «Морскому старту» следует запускать не менее четырех ракет в год.

В марте пусковая платформа плавучего космодрома Sea Launch («Морской старт») прибыла в российские территориальные воды из Калифорнии. Ранее в том же месяце в порт приморского Славянска прибыло командное судно «Морской старт». Корабль покинул США в феврале.

Работа по созданию плавучего космодрома началась в 1995 году. Учредителями компании стали Boeing, Ракетно-космическая корпорация «Энергия», норвежское судостроительное предприятие Kvaerner (современный Aker Solutions), украинские конструкторское бюро «Южное» и завод «Южмаш». В 2009 году «Морской старт» объявил о банкротстве. После реорганизации ведущую роль в проекте получила «Энергия». В 2018 году группа компаний S7 закрыла сделку по покупке имущественного комплекса проекта, став полноправным хозяином плавучего космодрома. Общая сумма сделки, включая вывод из консервации, составила около 150 миллионов долларов.