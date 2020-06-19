Российскому «Морскому старту» потребовалось 1,2 миллиарда долларов

Восстановление работоспособности плавучего космодрома «Морской старт» (Sea Launch) потребует 84 миллиарда рублей (около 1,2 миллиарда долларов), сообщает РИА Новости, ссылаясь на «Росатом».

Данная сумма, как полагают в госкорпорации, с учетом прогнозируемой инфляции может составить 91 миллиард рублей. В материалах «Росатома» не раскрывается масштаб восстановительных работ по космодрому.

В июне РИА Новости со ссылкой на госкорпорацию сообщило, что «Росатом» отказался от покупки «Морского старта», который его современный владелец, компания S7, согласно ТАСС, планирует продать из-за отсутствия финансирования.

В марте руководитель Института космической политики Иван Моисеев заявил, что «Морской старт» из-за своей ненужности будет распилен на металлолом.

В марте пусковая платформа плавучего космодрома Sea Launch («Морской старт») прибыла в российские территориальные воды из Калифорнии. Ранее в том же месяце в порт приморского Славянска прибыло командное судно «Морской старт», которое покинуло США в феврале.

Работа по созданию плавучего космодрома началась в 1995 году. Учредителями компании стали Boeing, Ракетно-космическая корпорация «Энергия», норвежское судостроительное предприятие Kvaerner (современный Aker Solutions), украинские конструкторское бюро «Южное» и завод «Южмаш». В 2009 году «Морской старт» объявил о банкротстве. После реорганизации ведущую роль в проекте получила «Энергия». В 2018 году группа компаний S7 закрыла сделку по покупке имущественного комплекса проекта, став полноправным хозяином плавучего космодрома. Общая сумма сделки, включая вывод из консервации, составила около 150 миллионов долларов.