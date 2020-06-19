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Российскому «Морскому старту» потребовалось 1,2 миллиарда долларов

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Источник изображения: Фото: Erik Charlton / Wikimedia

Восстановление работоспособности плавучего космодрома «Морской старт» (Sea Launch) потребует 84 миллиарда рублей (около 1,2 миллиарда долларов), сообщает РИА Новости, ссылаясь на «Росатом».

Данная сумма, как полагают в госкорпорации, с учетом прогнозируемой инфляции может составить 91 миллиард рублей. В материалах «Росатома» не раскрывается масштаб восстановительных работ по космодрому.

В июне РИА Новости со ссылкой на госкорпорацию сообщило, что «Росатом» отказался от покупки «Морского старта», который его современный владелец, компания S7, согласно ТАСС, планирует продать из-за отсутствия финансирования.

В марте руководитель Института космической политики Иван Моисеев заявил, что «Морской старт» из-за своей ненужности будет распилен на металлолом.

В марте пусковая платформа плавучего космодрома Sea Launch («Морской старт») прибыла в российские территориальные воды из Калифорнии. Ранее в том же месяце в порт приморского Славянска прибыло командное судно «Морской старт», которое покинуло США в феврале.

Работа по созданию плавучего космодрома началась в 1995 году. Учредителями компании стали Boeing, Ракетно-космическая корпорация «Энергия», норвежское судостроительное предприятие Kvaerner (современный Aker Solutions), украинские конструкторское бюро «Южное» и завод «Южмаш». В 2009 году «Морской старт» объявил о банкротстве. После реорганизации ведущую роль в проекте получила «Энергия». В 2018 году группа компаний S7 закрыла сделку по покупке имущественного комплекса проекта, став полноправным хозяином плавучего космодрома. Общая сумма сделки, включая вывод из консервации, составила около 150 миллионов долларов.

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