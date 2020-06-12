«Морской старт» продадут государству

Авиакомпания S7 продаст государственной корпорации «Росатом» плавучий космодром «Морской старт» из-за отсутствия финансирования проекта. Об этом ТАСС рассказали два информированных источника.

S7 намерена продать плавучую платформу Odyssey и командное судно в рамках избавления от непрофильных активов. Источник агентства сообщил, что самым вероятным покупателем является одна из дочерних компаний «Росатома», и в данный момент ведутся переговоры.

Второй источник заметил, что с учетом финансовых потерь от пандемии у S7 нет денег на развитие проекта. Он пояснил, что это решение принято с учетом состояния платформы после демонтажа и необходимостью создания с нуля береговой инфраструктуры: «Стоимость реализации проекта оценивается как крайне высокая». В «Росатоме» отказались комментировать информацию. В S7 на запрос журналистов не ответили.

В конце апреля стало известно, что работы по плавучему космодрому «Морской старт» временно приостановлены из-за финансовых проблем. Владелец S7 Владислав Филев заявил журналистам, что у компании нет возможности заниматься данным проектом. Ранее платформу предлагали распилить на металлолом.

Пусковая платформа плавучего космодрома прибыла в российские территориальные воды в марте. В 2018 году S7 стала полноправным владельцем «Морского старта». Работы по созданию космодрома, в которых участвовали российские, украинские, американские и норвежские стороны, начались в 1995 году.