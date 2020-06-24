Войти
Lenta.ru

«Роскосмос» не захотел углубляться в «больной вопрос»

747
0
0
Источник изображения: Изображение: «Роскосмос»

Пилотируемый космический корабль «Орел» (бывшая «Федерация») получит частично композитный корпус, сообщил РИА Новости главный конструктор по разработке пилотируемого транспортного корабля нового поколения Игорь Хамиц.

«Мне не очень бы хотелось углубляться в тему поставщиков, это достаточно больной вопрос, причем не только для космической отрасли. Я могу сказать только, что корпус двигательного отсека будет выполнен из композитных материалов. Корпус жилого отсека возвращаемого аппарата корабля будет сделан из металла», — ответил специалист на вопрос агентства о происхождении корпуса пилотируемого корабля.

В июне «Роскосмос» назначил Хамица главным конструктором «Орла».

В марте генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, выступая перед космонавтами в Театре российской армии в Москве, призвал немедленно создать новый космический корабль.

В феврале менеджер рассказал о том, что для «Федерации» создали днище.

В декабре 2019 года РИА Новости, ссылаясь на источник, сообщило, что «Орел» оказался перетяжеленным, в результате чего запускаемый тяжелой ракетой семейства «Ангара» летательный аппарат не долетит до Луны.

Над «Федерацией» в Ракетно-космической корпорации «Энергия» работают с 2009 года. Корабль планировалось создавать в двух вариантах — для полетов на околоземную орбиту и к Луне. Впоследствии было принято решение продолжать использовать для первого случая корабли семейства «Союз», а «Орел» создавать исключительно для полетов к спутнику Земли. Данный корабль еще ни разу не летал.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Луна
Похожие новости
14.02.2020
В РКК "Энергия" заявили, что испытания многоразового "Орла" начнутся в 2024 году
03.02.2020
Роскосмос поручил сформировать программу исследования Венеры
31.01.2018
Не счесть "Алмазов"
21.03.2016
В шаге от Луны
17.03.2015
Пилотируемая версия "Ангары" получит кислородно-водородную третью ступень
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.06 19:45
  • 3
«Нудоль» и «Прометей»: когда армия получит новые системы
  • 24.06 17:18
  • 2
Саудовская армия заявила о перехвате 4-х баллистических ракет хуситов
  • 24.06 14:25
  • 9
«Если не победим Индию, будем жалеть»: как в Китае оценили бои на границе
  • 24.06 13:56
  • 13
Россия откажется от РЛС Балхаш в Казахстане
  • 24.06 13:25
  • 4
Обнародована информация о перспективном боевом модуле “Эпоха”
  • 24.06 13:22
  • 3
Эксперт назвал невозможным создание боевых лазеров
  • 24.06 12:14
  • 3
Россия предложила Индии комплексное решение по модернизации парка истребительной авиации
  • 24.06 10:23
  • 60
Пройдя испытания боем, «Армата» готова выйти на мировой рынок
  • 24.06 09:55
  • 71
«Мертвая рука»: жуткий план России контратаковать США в случае ядерного удара (The National Interest, США)
  • 24.06 09:30
  • 2
В Британии переходят на новый этап разработок GaN-радара нового поколения для истребителей
  • 24.06 09:21
  • 1
Могли сбить случайно: кого подозревают в крушении MH17
  • 24.06 09:07
  • 1
Париж готовится к сдерживанию Турции в Средиземноморье, в том числе на Кипре - эксперт
  • 24.06 08:49
  • 4
Путин дебютировал как историк: 9 000 слов лжи, теорий заговора и полуправды (Berlingske, Дания)
  • 24.06 07:10
  • 6
Как фирма из Эйндховена стала монополистом на рынке современного оборудования для производства микросхем
  • 24.06 04:34
  • 1
Мимо России: Индия хочет больше оружия из США