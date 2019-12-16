Перетяжеленная российская "Федерация" не долетит до Луны

Перспективный российский пилотируемый космический корабль "Орел", ранее известный как "Федерация", оказался перетяжеленным, в результате чего запускаемый тяжелой ракетой семейства "Ангара" летательный аппарат не долетит до Луны, сообщает РИА Новости.

"Превышение массы пилотируемого транспортного корабля на 2,3 тонны", — говорится в материалах ракетно-космической корпорации "Энергия", выступающей разработчиком и изготовителем "Орла", на которые ссылается агентство.

Отмечается, что превышение массы затронуло почти все системы космического корабля, в частности, кабельную сеть (перетяжелена на 201 килограммов), систему жизнеобеспечения (109 килограммов), двигательную установку (107 килограммов), систему стыковки (90 килограммов).

Согласно "Энергии", в текущей конфигурации "Орел" имеет массу 22 343 килограммов, тогда как в техническом проекте говорится о том, что данный показатель, подгоняемый под возможности тяжелой "Ангары", не должен превышать 19 848 килограммов.

В настоящее время корпорация задумала снизить массу Орла до 21 200 килограммов, что будет достаточно для проведения летных испытаний космического корабля на ракете "Ангара-А5П", предполагающих его выведение на околоземную орбиту, а не окололунную.

В "Энергии" отмечают, что для полетов "Орла" к Луне кроме ракет семейства "Ангара" планируется задействовать разрабатываемый сверхтяжелый носитель "Енисей".

Над "Федерацией" в "Энергии" работают больше десяти лет. Корабль планировалось создавать в двух вариантах — для полетов на околоземную орбиту и к Луне. Впоследствии было принято решение продолжать использовать для первого случая корабли семейства "Союз", а "Орел" создавать исключительно для полетов к спутнику Земли. Данный корабль еще ни разу не летал.

Решение о начале работ над семейством "Ангара" принято в январе 1995 года. К настоящему времени такие ракеты совершили всего два полета (в легкой и тяжелой версиях в 2014 году), хотя согласно первоначальному плану первый пуск "Ангары" должен был произойти в 2005-м. Всего к 2014 году на создание "Ангары" у "Центра Хруничева", самого проблемного предприятия "Роскосмоса", ушло более трех миллиардов долларов. В настоящее время долговая нагрузка производителя российских тяжелых ракет превышает 80 миллиардов рублей. Годом ранее она превышала сто миллиардов рублей, однако за счет государственной поддержки ее удалось снизить.

В отличие от России, в настоящее время США располагают тремя многоразовыми пилотируемыми космическими кораблями высокой степени готовности. Летательный аппарат Lockheed Martin Orion, предназначенный для лунно-марсианских миссий, совершил первый полет в космос в декабре 2014 года, в 2021 году он совершит второй полет, в ходе которого совершит облет Луны. Космический корабль SpaceX Crew Dragon первый полет (в беспилотном режиме) к МКС совершил в марте 2019 года. В декабре к станции (в беспилотном режиме) полетит корабль Boeing Starliner.