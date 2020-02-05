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Создано днище российской «Федерации»

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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: Фото: Егор Алеев / РИА Новости

Перспективному российскому космическому кораблю «Орел» (бывшая «Федерация») создали днище, заявил ТАСС гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Уже кое-какие элементы корабля созданы — днище, отдельные силовые конструкции. Мне их уже показали, они существуют», — сказал глава госкорпорации.

По его словам, в настоящее время в Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» идет «выпуск необходимой технической документации, освоение новых станков и их размещение в корпусах корпорации».

«Еще отрабатывается авионика, эргономика приборов, манипуляторов, компьютеры, а также то, что будет внутри корабля», — уточнил Рогозин.

Чиновник добавил, что система спасения «Орла» будет «двухступенчатой и более интеллектуальной», чем у предшествующего «Союз МС». В частности, первый элемент системы, ракетный блок аварийного спасения (РБАС), предназначен для уведения космического корабля в случае развития нештатной ситуации на стартовом комплексе, после чего начнет работать второй этап.

«На заключительном этапе выведения система будет иметь достаточно энергетики, чтобы на собственных двигателях, без ракеты, поднять корабль на безопасную орбиту», — добавил гендиректор.

В декабре 2019 года агентство, ссылаясь на материалы РКК, написало, что «Орел» в случае запуска тяжелой ракетой-носителем семейства «Ангара» получается перетяжеленным на 2,3 тонны и недостаточно многоразовым.

Разработка «Федерации», предназначенной для миссий в дальний космос, в частности, к Луне, ведется более десяти лет.

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Россия
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Ангара
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Рогозин Дмитрий
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