Россия «немедленно» создаст новый космический корабль

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, выступая перед космонавтами в Театре российской армии в Москве, призвал немедленно создать новый космический корабль, сообщает РИА Новости.

«Именно поэтому я считаю крайне важным немедленно приступить к разработке нового российского пилотируемого корабля для работы на низких орбитах, для эксплуатации наших новых орбитальных станций. Надо двигаться вперед, мы не должны стоять на месте», — заявил менеджер.

ТАСС, ссылаясь на источник в ракетно-космической отрасли, сообщает, что новый космический корабль заменит действующие пилотируемый «Союз МС» и грузовой «Прогресс МС» и будет создаваться на базе разрабатываемого лунного пилотируемого «Орла» («Федерации»).

По его словам, на следующей неделе госкорпорация «начнет разрабатывать техническое задание под этот космический аппарат, после завершения этой работы станут понятны остальные параметры аппарата и начнется разработка эскизного проекта».

В феврале Рогозин рассказал о том, что для «Федерации», над которой в «Роскосмосе» работают более десяти лет, создали днище.