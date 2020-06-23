Войти
ИноСМИ

The National Interest (США): новейший зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СМ» появится на Параде Победы

888
0
0
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СА" едет к центру Москвы для ночной репетиции парада в честь 75-летия Победы
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СА" едет к центру Москвы для ночной репетиции парада в честь 75-летия Победы.
Источник изображения: © РИА Новости, Михаил Воскресенский

О том, на что способен в бою этот глубоко модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс, рассказал автор. Он также объяснил американским читателям причины, по которым Парад Победы был перенесен с 9 мая на 24 июня.

В параде в честь Дня Победы в Москве, который состоится 24 июня, примет участие знаковая российская и советская техника - в том числе танки Т-34 времен Второй мировой войны, которые сыграли решающую роль в победе. Но парад станет и ареной для новой военной техники. Так, будет показан новейший зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СМ", вооруженный небольшими ракетами для борьбы с мини-дронами.

Обновленная ракетно-пушечная система появится на публике впервые. "Панцирь-СМ" - глубоко модернизированная версия "Панциря-С". Эта платформа сочетает в себе спаренный скорострельный 30-мм зенитный автомат и дюжину зенитных ракет. Утверждается, что это сирийская версия "Панциря" в 2012 году сбила турецкий самолет-разведчик RF-4 Phantom.

Российские государственные СМИ сообщили, что новый "Панцирь-СМ" будет иметь ракеты большей дальности и сможет обнаруживать, отслеживать и поражать больше целей на большем расстоянии. Кроме того, он будет иметь больше возможностей для перехвата артиллерийских боеприпасов, ракет и беспилотников. Система прошла модернизацию и стала эффективнее против всех типов беспилотников, конструкторы учли опыт, полученный в Сирии.

Ударная дальность системы расширена до 30 км.

Как зенитный ракетно-пушечный комплекс, "Панцирь" проектировался для защиты военных и гражданских объектов, включая системы противовоздушной обороны дальнего радиуса действия, от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Как и "Панцирь-С", модернизированная платформа насчитывает 12 ракет класса "земля-воздух" - по шесть ракет в двух транспортных и пусковых отсеках. "Панцирь-СМ" также вооружен двумя 30-мм пушками, каждая из которых делает до 40 выстрелов в секунду.

Сообщается, что Москва воспользуется Парадом Победы, чтобы продемонстрировать эту военную новинку и другие. День Победы или окончание Второй мировой войны, которую в России называют Великой Отечественной, традиционно отмечается 9 мая, однако в этом году празднование отложено из-за пандемии коронавируса.

В конце апреля более 15 000 российских солдат, участвовавших в репетициях парада, вернули на базы и поместили под двухнедельный карантин в попытке остановить распространение нового коронавируса. Как уже отмечалось, помимо новейшего оборудования российские военные приложили немало усилий, чтобы приобрести ряд исторических танков Т-34 времен Второй мировой войны, - Россия получила около 30 танков из Лаоса в рамках трехсторонней сделки с Вьетнамом. Лаос был последней страной, где T-34/85 стояли на вооружении.

Хотя эпидемия covid-19 продолжается, Россия решила провести Парад Победы 24 июня. Эту дату выбрали, потому что в тот день в 1945 году состоялся первый исторический парад. Солдаты Красной Армии, в том числе защитники Москвы, Ленинграда и Сталинграда, участники штурма Берлина победоносно прошагали по Красной площади в Москве.

Министерство обороны России заверило государственные средства массовой информации, что при подготовке к параду предпринимает все необходимые "меры эпидемиологической безопасности".

Питер Сучу - писатель из Мичигана, сотрудничавший c более чем сорока журналами, газетами и сайтами. Автор нескольких книг, в том числе "Галерея военных головных уборов" (A Gallery of Military Headdress).


Питер Сучу (Peter Suciu)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Германия
Лаос
Россия
Сирия
США
Турция
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Похожие новости
07.04.2020
Синьхуа (Китай): прорыв в экспорте российского вооружения
05.11.2019
Не то продаем: почему буксует российская оборонка
26.02.2018
Столетие РККА: от Российской армии к Советской и обратно
17.07.2017
Даже муха не пролетит
28.12.2015
10 главных событий 2015 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.06 21:55
  • 3
Путин дебютировал как историк: 9 000 слов лжи, теорий заговора и полуправды (Berlingske, Дания)
  • 23.06 21:42
  • 9
Россия откажется от РЛС Балхаш в Казахстане
  • 23.06 21:03
  • 333
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 23.06 20:14
  • 4
Yle (Финляндия): новое российское супероружие — дерзкий блеф Путина?
  • 23.06 19:56
  • 20
"Изменит игру". США испытали "умную" авиабомбу "Золотая Орда"
  • 23.06 19:49
  • 1
"Ростех" приступил к финальной сборке нового пассажирского Ил-114-300
  • 23.06 19:18
  • 4
Как фирма из Эйндховена стала монополистом на рынке современного оборудования для производства микросхем
  • 23.06 18:57
  • 11
«Жнецы» на границе России: Эстония получила беспилотники США
  • 23.06 18:20
  • 3
«Москитный» флот: что изменят американские катера для Украины (Укрiнформ, Украина)
  • 23.06 17:40
  • 7
«Это их война, а не наша»: Дмитрий Рогозин ответил на запуск Crew Dragon Илона Маска
  • 23.06 16:33
  • 2
Теория Суперобъединения: впервые темная материя детектирована в России
  • 23.06 16:29
  • 2
Во время тренировок НАТО «Бег быка» в Польше отказались от использования танков M1 Abrams: названа причина
  • 23.06 14:12
  • 1
Постпред РФ при ОБСЕ сообщил о завершении российско-американских переговоров по стратегической стабильности в Вене
  • 23.06 13:45
  • 1
В Воздушно-десантные войска поступают современные образцы портативных радиолокационных станций
  • 23.06 11:49
  • 69
«Мертвая рука»: жуткий план России контратаковать США в случае ядерного удара (The National Interest, США)