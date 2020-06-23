The National Interest (США): новейший зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СМ» появится на Параде Победы

О том, на что способен в бою этот глубоко модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс, рассказал автор. Он также объяснил американским читателям причины, по которым Парад Победы был перенесен с 9 мая на 24 июня.

В параде в честь Дня Победы в Москве, который состоится 24 июня, примет участие знаковая российская и советская техника - в том числе танки Т-34 времен Второй мировой войны, которые сыграли решающую роль в победе. Но парад станет и ареной для новой военной техники. Так, будет показан новейший зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СМ", вооруженный небольшими ракетами для борьбы с мини-дронами.

Обновленная ракетно-пушечная система появится на публике впервые. "Панцирь-СМ" - глубоко модернизированная версия "Панциря-С". Эта платформа сочетает в себе спаренный скорострельный 30-мм зенитный автомат и дюжину зенитных ракет. Утверждается, что это сирийская версия "Панциря" в 2012 году сбила турецкий самолет-разведчик RF-4 Phantom.

Российские государственные СМИ сообщили, что новый "Панцирь-СМ" будет иметь ракеты большей дальности и сможет обнаруживать, отслеживать и поражать больше целей на большем расстоянии. Кроме того, он будет иметь больше возможностей для перехвата артиллерийских боеприпасов, ракет и беспилотников. Система прошла модернизацию и стала эффективнее против всех типов беспилотников, конструкторы учли опыт, полученный в Сирии.

Ударная дальность системы расширена до 30 км.

Как зенитный ракетно-пушечный комплекс, "Панцирь" проектировался для защиты военных и гражданских объектов, включая системы противовоздушной обороны дальнего радиуса действия, от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Как и "Панцирь-С", модернизированная платформа насчитывает 12 ракет класса "земля-воздух" - по шесть ракет в двух транспортных и пусковых отсеках. "Панцирь-СМ" также вооружен двумя 30-мм пушками, каждая из которых делает до 40 выстрелов в секунду.

Сообщается, что Москва воспользуется Парадом Победы, чтобы продемонстрировать эту военную новинку и другие. День Победы или окончание Второй мировой войны, которую в России называют Великой Отечественной, традиционно отмечается 9 мая, однако в этом году празднование отложено из-за пандемии коронавируса.

В конце апреля более 15 000 российских солдат, участвовавших в репетициях парада, вернули на базы и поместили под двухнедельный карантин в попытке остановить распространение нового коронавируса. Как уже отмечалось, помимо новейшего оборудования российские военные приложили немало усилий, чтобы приобрести ряд исторических танков Т-34 времен Второй мировой войны, - Россия получила около 30 танков из Лаоса в рамках трехсторонней сделки с Вьетнамом. Лаос был последней страной, где T-34/85 стояли на вооружении.

Хотя эпидемия covid-19 продолжается, Россия решила провести Парад Победы 24 июня. Эту дату выбрали, потому что в тот день в 1945 году состоялся первый исторический парад. Солдаты Красной Армии, в том числе защитники Москвы, Ленинграда и Сталинграда, участники штурма Берлина победоносно прошагали по Красной площади в Москве.

Министерство обороны России заверило государственные средства массовой информации, что при подготовке к параду предпринимает все необходимые "меры эпидемиологической безопасности".

Питер Сучу - писатель из Мичигана, сотрудничавший c более чем сорока журналами, газетами и сайтами. Автор нескольких книг, в том числе "Галерея военных головных уборов" (A Gallery of Military Headdress).

Питер Сучу (Peter Suciu)