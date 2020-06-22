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РИА Новости

Стало явным. СМИ узнали о планах США уничтожить СССР и КНР ядерной бомбой

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Облако, образовавшееся после взрыва "Кастл Браво". 1 марта 1954
Облако, образовавшееся после взрыва "Кастл Браво". 1 марта 1954.
Источник изображения: © Фото : United States Department of Energy

МОСКВА, 21 июня/ Радио Sputnik. США в годы холодной войны предусматривали вариант ядерного удара по крупным городам СССР и Китая, сообщил американский журнал The National Interest со ссылкой на документы Архива национальной безопасности США.

По данным издания, ряд документов 1960-х годов из секретного Единого интегрированного плана предусматривал несколько исходов военного конфликта с советско-китайским блоком.

Согласно первому из них, предлагалось ударить ядерными зарядами только по ядерным и военным объектам с минимальным ущербом для городов и мирных жителей. Второй предполагал уничтожение крупных городов, что привело бы к уничтожению всей критически важной инфраструктуры СССР и КНР.

Описанный вариант рассматривался как наименне желательный и реализуемый только с целью "разрушить волю и способность советско-китайского блока вести войну, вывести противника из категории крупной промышленной державы и навсегда обеспечить послевоенный баланс сил, благоприятный для Соединенных Штатов".

Ранее радио Sputnik сообщило, что генсек НАТО заверил Россию в важности заключения нового Договора СНВ или продления действующего соглашения.

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