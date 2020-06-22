Главным конструктором по разработке пилотируемого корабля "Орел" назначен Игорь Хамиц

Вопрос назначения был согласован с гендиректором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Игорь Хамиц назначен главным конструктором по разработке корабля "Орел", который создается в России для полетов в космос. Об этом сообщили в пресс-службе Ракетно-космической корпорации "Энергия" в субботу.

"И.о. генерального директора РКК "Энергия" Игорь Озар назначил Игоря Хамица главным конструктором по разработке пилотируемого транспортного корабля нового поколения", - отметили в РКК.

Как уточнили в корпорации, вопрос назначения был согласован с гендиректором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным, который является председателем государственной комиссии по проведению летных испытаний пилотируемых систем и комплексов.

Ранее разработкой корабля "Орел" руководил Евгений Микрин, который умер утром 5 мая на 65-м году жизни. После заражения коронавирусной инфекцией на протяжении нескольких недель конструктор проходил лечение, однако спасти его не удалось.

Как сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли, после смерти Микрина "Рогозин решил не спешить с назначением нового генконструктора, отвечающего за все новые проекты "Энергии", а сосредоточить темы под персональным контролем главных конструкторов, которым дать при этом большие административные и финансовые полномочия". Хамиц является первым таким назначенцем, добавил собеседник агентства.

Игорь Хамиц начал работу в РКК "Энергия" в 1988 году после окончания Московского авиационного института им. Серго Орджоникидзе. В 2007 году он был назначен руководителем Центра проектирования космических пилотируемых комплексов и транспортных систем.

Хамиц обеспечивал проектирование Международной космической станции (МКС), стыковочно-грузового модуля, а также участвовал в проектировании, подготовке и запуске модулей "Звезда" и "Пирс" российского сегмента МКС. Вместе с конструкторами Европейского космического агентства участвовал в формировании облика европейского автоматического транспортного корабля ATV.