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Интерфакс-АВН

Проектировщик МКС Хамиц назначен главным конструктором по разработке нового космического корабля "Орёл"

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Макет пилотируемого транспортного корабля "Федерация"
Макет пилотируемого транспортного корабля "Федерация".
Источник изображения: © Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Один из проектировщиков Международной космической станции (МКС) Игорь Хамиц назначен Главным конструктором по разработке нового пилотируемого транспортного корабля "Орёл", сообщает "Роскосмос".

"И.о. генерального директора РКК "Энергия" Игорь Озар назначил Игоря Хамица главным конструктором по разработке пилотируемого транспортного корабля нового поколения", - сообщили в госкорпорации.

Хамиц родился в 1964 году, начал работу в ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" в 1988 году после окончания Московского авиационного института.

С 2007 года руководит Центром проектирования космических пилотируемых комплексов и транспортных систем.

"За время работы на предприятии он обеспечивал проектирование Международной космической станции (МКС), стыковочно-грузового модуля", - сообщили в "Роскосмосе". Непосредственно участвовал в проектировании, подготовке и запуске модулей "Звезда" и "Пирс" российского сегмента МКС. Совместно с конструкторами Европейского космического агентства участвовал в формировании облика европейского автоматического транспортного корабля ATV.

Как уточнили в госкорпорации, вопрос назначения Хамица на должность главного конструктора согласован с гендиректором "Роскосмоса", председателем Госкомиссии по проведению лётных испытаний пилотируемых систем и комплексов Дмитрием Рогозиным.

В настоящее время в России идет разработка многоразового корабля "Орел" в рамках опытно-конструкторской работы "Федерация". Первый полет корабля без экипажа запланирован на 2023 год, с экипажем - на 2025. Корабль предназначен для доставки людей и грузов на космические станции на околоземной орбите, а также является одним из ключевых элементов существующей концепции освоения Луны. Для его создания применяются технологии, порой не имеющие аналогов в мировой космонавтике.

В частности, возвращаемый аппарат корабля будет выполнен c использованием новейших композиционных материалов, предусмотрен многоразовый стыковочный агрегат. Современное бортовое электронное оборудование позволит более эффективно решать задачи сближения и стыковки, повысить безопасность экипажа на этапах выведения и спуска на Землю.

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Страны
Россия
Компании
ESA (ЕКА)
МАИ
Роскосмос
Энергия РКК
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Луна
МКС
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