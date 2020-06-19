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Военное обозрение

Индийские читатели предложили «поторопить Россию» с поставками С-400 на фоне конфликта с Китаем

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Источник изображения: topwar.ru

В индийской прессе активно комментируют пограничный конфликт с Китаем. Появляются предложения "поторопить Россию" с поставками средств ПВО С-400, контракт по которым был заключён ранее.

Тем временем, индийское представительство компании BrahMos сообщает о том, что авиационная модификация одноимённой крылатой ракетой получила разрешение на боевое использование.

Из заявления:

Сертификация разрешения проложила путь для пилотов эскадрилий ВВС Индии на использование ракеты во время выполнения боевых задач.

Нужно отметить, что такими ракетами в ВВС Индии вооружаются истребители Су-30МКИ. Первая эскадрилья Су-30МКИ, вооружённых сверхзвуковыми КР BrahMos была сформирована на военной базе Танджавур. Новая версия «Брамоса», как заявляют в компании-производителе, способна поражать цели на расстоянии свыше 300 км. Насколько именно «свыше», не сообщается.

Источник изображения: topwar.ru

Эта информация обращает на себя внимание в связи с тем, что появилась она на фоне пограничного индийско-китайского вооружённого конфликта, в ходе которого погибли не менее 20 человек. Индийский обозреватель Шив Арур по этому поводу пишет буквально следующее: "Сверхзвуковые крылатые ракеты «БраМос» переведены в боевую готовность. С их помощью Индия может решить конфликт на границе".

Такое заявление явно предполагает, что если ВВС Индии применят крылатые ракеты против китайских военных, то те не будут давать ответ со своей стороны, что, по понятным причинам, более чем сомнительно.

Комментарий индийского читателя к материалу Арура в индийской прессе (IDN).

Anup:

Наши солдаты уже прошли подготовку в использовании ЗРК С-400, поэтому мы должны сказать русским, чтобы передали нам С-400 уже сейчас. Мы тогда сможем использовать на границе с Китаем, а также развернём там авиацию с «БраМосами».

Стоит напомнить, что это далеко не первое индийское предложение "поторопить Россию" с поставками ЗРК С-400. При этом в Индии не всегда вспоминают о том, что зенитные ракетные комплексы С-400 российского производства есть и на вооружении НОАК.

Другой читатель предлагает продемонстрировать Китаю ракеты BrahMos, чтобы «умерить его пыл».

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Страны
Индия
Китай
Россия
Продукция
PJ-10 Brahmos
С-400 Триумф
Су-30
Су-30МК
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