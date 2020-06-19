В США рассказали о «чешущих свои головы» инженерах из России

Американская «супер-пупер-ракета», которой, вероятно, является AGM-183A Air Launched Rapid Response Weapon (ARRW), имеет круговое вероятное отклонение 14 дюймов (менее 35 сантиметров), пишет Popular Mechanics.

Американский журнал напоминает, что аналогичный показатель у ракеты AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM) равняется 10 футам (немного более трех метров).

«Четырнадцать дюймов — это значительное повышение точности, и, вероятно, российские и китайские инженеры чешут свои головы, думая о том, насколько это возможно и как вообще противостоять столь сложной системе», — пишет издание.

В феврале американская компания Lockheed Martin показала изображение перспективной «супербыстрой» (или гиперзвуковой) ракетной системы AGM-183A ARRW.

В мае президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время страна создает «невероятную» военную технику невиданного ранее уровня. Он пояснил, у Вашингтона нет выбора, им приходится это делать, учитывая противников государства.

В июле 2019 года в The National Interest заявили, что точности межконтинентальных баллистических ракет Р-30 «Булава-30», предназначенных для размещения на российских подводных лодках проекта 955 «Борей», недостаточно для применения оружия в рамках сценария «первого удара», предполагающего, в частности, уничтожение шахтных пусковых установок американских ракет LGM-30 Minuteman.

В июне того же года американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress совершил первый полет с гиперзвуковой аэробаллистической ракетой AGM-183A ARRW.