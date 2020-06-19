Войти
Lenta.ru

В США рассказали о «чешущих свои головы» инженерах из России

739
0
0
Источник изображения: Изображение: Lockheed Martin

Американская «супер-пупер-ракета», которой, вероятно, является AGM-183A Air Launched Rapid Response Weapon (ARRW), имеет круговое вероятное отклонение 14 дюймов (менее 35 сантиметров), пишет Popular Mechanics.

Американский журнал напоминает, что аналогичный показатель у ракеты AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM) равняется 10 футам (немного более трех метров).

«Четырнадцать дюймов — это значительное повышение точности, и, вероятно, российские и китайские инженеры чешут свои головы, думая о том, насколько это возможно и как вообще противостоять столь сложной системе», — пишет издание.

В феврале американская компания Lockheed Martin показала изображение перспективной «супербыстрой» (или гиперзвуковой) ракетной системы AGM-183A ARRW.

В мае президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время страна создает «невероятную» военную технику невиданного ранее уровня. Он пояснил, у Вашингтона нет выбора, им приходится это делать, учитывая противников государства.

В июле 2019 года в The National Interest заявили, что точности межконтинентальных баллистических ракет Р-30 «Булава-30», предназначенных для размещения на российских подводных лодках проекта 955 «Борей», недостаточно для применения оружия в рамках сценария «первого удара», предполагающего, в частности, уничтожение шахтных пусковых установок американских ракет LGM-30 Minuteman.

В июне того же года американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress совершил первый полет с гиперзвуковой аэробаллистической ракетой AGM-183A ARRW.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
B-52
JASSM
Булава-30
Компании
Lockheed-Martin
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
955 Борей
Minuteman
ГЗЛА
Похожие новости
18.03.2019
Пушки вместо масла: Пентагон завалят деньгами
11.09.2017
Оружие судного дня: какого размера "ядерный зонтик" стран мира
14.03.2016
Толкание плутониевого ядра
07.11.2011
США могут в 10 раз опередить Россию в гонке ядерного вооружения
03.11.2011
В мире начался новый виток гонки ядерных вооружений
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.06 16:10
  • 12
Слезы по российским серверам
  • 19.06 15:27
  • 13
"Панцирь-СМ" с новейшими мини-ракетами замечен на репетиции парада
  • 19.06 15:06
  • 307
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 19.06 10:59
  • 7
В России нашли ответ на удар 6 тысяч американских «Томагавков» по Москве
  • 19.06 09:22
  • 1
Каждое утро украинского МИДа начинается с «российского вторжения»
  • 19.06 08:35
  • 4
В России планируют разработать новую боевую экипировку на замену "Ратнику"
  • 19.06 07:53
  • 11
Капсульные машины: разведчики и спецназовцы получат бронегрузовики
  • 19.06 07:25
  • 2
Импортозамещение невозможно – банкиры России
  • 19.06 07:19
  • 2
Посол ФРГ в России - в адрес США: Мы сами знаем, как обеспечить энергобезопасность
  • 19.06 07:15
  • 1
Летающая бритва: обломки секретных ракет с лезвиями показали на видео
  • 19.06 03:53
  • 1
"Колесная БМД": "Тайфун-ВДВ" принял участие в репетиции парада
  • 19.06 00:06
  • 6
Forbes (США): в мире 73 000 танков — но какие лучшие?
  • 18.06 22:56
  • 22
Американские читатели: вижу, русские все еще летают на антиквариате!
  • 18.06 22:39
  • 1
«Королева Елизавета» приняла «Молнии»
  • 18.06 20:35
  • 30
Новая ракета меняет условия столкновения России и США в море