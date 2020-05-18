Раскрыты характеристики «супер-пупер-ракеты» Трампа

«Супер-пупер-ракета», появление которой ранее анонсировал президент США Дональд Трамп, представляет собой гиперзвуковую ракету AGM-183A, создаваемую в интересах американских военно-воздушных сил. Об этом в комментарии ТАСС заявил военный эксперт и главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

Он раскрыл характеристики AGM-183A: она должна развивать максимальную скорость до 20 Махов, ее оценочная дальность стрельбы составит порядка 900 километров.

По словам эксперта, в такой ракете нет прорыва, так как при создании используются известные материалы и технологии. «По сути, это аэробаллистическая ракета, стартующая с воздушного носителя. Она разгоняется твердотопливной ступенью, а дальше летит сам гиперзвуковой блок по баллистической траектории», — описал Мураховский.

Он также выразил сомнения относительно того, что отделяемая боевая часть ракеты будет способна сохранять большую скорость на высотах ниже 4-5 километров и что США смогут реализовать управляемый полет AGM-183A на скорости около 20 скоростей звука.

Главред издания предположил, что заявляемые 17-20 скоростей звука рассчитаны для полета ракеты с ускорителем в стратосфере, где значительно менее плотная атмосфера. «То есть пока такие заявления о таких скоростях, конечно, больше находятся в области хайпа и пиара», — резюмировал специалист.

Ранее генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отреагировал создание в США «супер-пупер-ракеты». «Нет, ну против "супер-пупер" ракеты нам ловить нечего. Сдаемся!» — пошутил он.

15 мая Трамп заявил, что в настоящее время страна создает «невероятную» военную технику невиданного ранее уровня. Он пояснил, у США нет выбора, им приходится это делать, учитывая противников государства. «Если вы слышали, у России ракеты, которые в пять раз быстрее, Китай работает над ракетами, которые быстрее в пять или шесть раз», — подчеркнул американский лидер.