США показали «супербыструю» ракету Трампа

Американская компания Lockheed Martin показала изображение перспективной «супербыстрой» (или гиперзвуковой) ракетной системы AGM-183A Air Launched Rapid Response Weapon (ARRW), сообщает Defence Blog.

Издание пишет, что AGM-183A ARRW разрабатывается в интересах Военно-воздушных сил США для противодействия оружию последнего поколения Китая и России. Начальная эксплуатационная готовность ракеты — 2022 финансовый год.

В феврале президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что у страны «есть супербыстрые ракеты».

В июне 2019 года американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress совершил первый полет с гиперзвуковой аэробаллистической ракетой AGM-183A ARRW.