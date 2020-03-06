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США показали «супербыструю» ракету Трампа

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Источник изображения: Изображение: @TheDEWLine

Американская компания Lockheed Martin показала изображение перспективной «супербыстрой» (или гиперзвуковой) ракетной системы AGM-183A Air Launched Rapid Response Weapon (ARRW), сообщает Defence Blog.

Издание пишет, что AGM-183A ARRW разрабатывается в интересах Военно-воздушных сил США для противодействия оружию последнего поколения Китая и России. Начальная эксплуатационная готовность ракеты — 2022 финансовый год.

В феврале президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что у страны «есть супербыстрые ракеты».

В июне 2019 года американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress совершил первый полет с гиперзвуковой аэробаллистической ракетой AGM-183A ARRW.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
B-52
Компании
Lockheed-Martin
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
ГЗЛА
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