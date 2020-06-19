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Известия.ru

США намерены поставить Украине 16 патрульных катеров и вооружения на $600 млн

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Американский катер Mark VI
Американский катер Mark VI.
Источник изображения: © CC0 / Public Domain, U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Joshua Scott

США собираются поставить Украине около 16 патрульных катеров Mark VI, а также вооружение и военную технику. Общая сумма контракта составит около $600 млн. Об этом в среду, 17 июня, сообщило ТАСС со ссылкой на профильное правительственное ведомство, входящее в структуру Министерства обороны США.

Соединенные Штаты планируют передать Украине в том числе 32 легких орудия MSI Seahawk A2, 20 орудий MK44, 20 оптико-электронных и инфракрасных радаров, средства связи и прочее.

Госдепартамент уже выдал разрешение на выполнение нынешней договоренности между Вашингтоном и Киевом. Американская администрация официально уведомила Конгресс США о принятом ею решении. У законодателей теперь есть 30 дней на изучение этого нового военного контракта и его возможное блокирование.

По утверждению Минобороны США, подобный контракт отвечает интересам «внешней политики и национальной безопасности США», при этом Украина является партнером США, способствующим «политической стабильности и экономическому прогрессу в Европе».

Сделка, отмечает ведомство, поможет Киеву «отражать текущие и будущие угрозы» и обеспечит страну «современными быстроходными» катерами. Сложностей с интеграцией этой военной техники в свои вооруженные силы возникнуть не должно, полагает Пентагон. С его точки зрения, сделка «не изменит базовый военный баланс в регионе».

Ранее в этот день посольство Украины в США сообщило, что Вашингтон передаст Киеву военное оборудование на более $60 млн для противостояния «российской агрессии». Оборудование было передано управлению военного сотрудничества посольства США 16 июня, в его числе: рации, боеприпасы, противотанковые ракеты Javelin.

Ранее в июне минобороны США сообщило о намерении предоставить Украине военную помощь в текущем финансовом году в размере $250 млн. Условием для получения средств было проведение Киевом реформ в оборонной системе.

28 мая стало известно, что Пентагон уведомил конгресс США о предоставлении Украине дополнительных $125 млн, также за успехи в проведении реформ.

Впервые купить американские комплексы Javelin предложил на тот момент президент Украины Петр Порошенко в 2015 году. США долго не решались на такие поставки и при президентстве Барака Обамы направляли Киеву сухпайки, аптечки, обмундирование. Когда Соединенные Штаты возглавил Дональд Трамп в 2016 году, была согласована отправка противотанковых ракет. Первую партию из 37 пусковых установок и 210 ракет Киев получил весной 2018-го.

В мае 2020 года стало известно, что стороны продолжают переговоры о закупке Киевом трех крупных партий вооружения.

В России отмечали, что подобное сотрудничество может привести к обострению ситуации в Донбассе.

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Javelin ПТРК
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Барак Обама
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