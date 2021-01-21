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Известия.ru

Блинкен поддержал идею предоставления Украине американских вооружений

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Источник изображения: Фото: Alex Edelman/Pool via REUTERS

Кандидат на должность госсекретаря США Энтони Блинкен поддержал идею предоставления Украине американских вооружений. Об этом он заявил 19 января на сенатских слушаниях по утверждению его кандидатуры.

У Блинкена спросили, как он относится к военной помощи Украине, учитывая, что ее начала администрация уходящего президента Дональда Трампа, при этом команда его предшественника Барак Обама, с которым работал кандидат, этого не делала.

«Я поддерживаю предоставление этой оборонительной помощи Украине в виде вооружений. На самом деле, я именно об этом писал в газете New York Times примерно три года назад», — отметил Блинкен.

28 мая 2020 года стало известно, что Пентагон уведомил конгресс США о предоставлении Украине дополнительных $125 млн за успехи в проведении реформ.

Спустя месяц минобороны США сообщило о намерении предоставить Украине военную помощь в текущем финансовом году в размере $250 млн. Условием для получения средств было проведение Киевом реформ в оборонной системе.

Позже стало известно, что Штаты собираются поставить Украине около 16 патрульных катеров Mark VI, вооружение и военную технику. Общая сумма контракта около $600 млн.

Кроме того, по данным посольства Украины в США, Вашингтон передаст Киеву военное оборудование на более $60 млн для противостояния «российской агрессии», в его числе: рации, боеприпасы, противотанковые ракеты Javelin.

При этом осенью Трамп выразил сомнения в том, что Украина сможет оплатить поставки американских противотанковых ракетных комплексов Javelin.

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Javelin ПТРК
Персоны
Барак Обама
Трамп Дональд
Проекты
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