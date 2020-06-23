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Известия.ru

США готовят к отправке на Украину противотанковые комплексы Javelin

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Американские военные готовят к отправке на Украину обещанное вооружение и технику, в том числе ракеты для противотанковых комплексов Javelin. Об этом в воскресенье, 21 июня, сообщает в своем аккаунте в Twitter Транспортное командование США.

«Военнослужащие ВВС США, приписанные к авиабазе Довер, грузят вооружение по линии иностранных военных продаж на самолет компании Atlas Air Worldwide, предназначенное для отправки на Украину. США привержены суверенитету и территориальной целостности Украины», — сказано в сообщении.

Командование также опубликовало фотографии погрузки. Только на видимой платформе можно насчитать 120 штук ракет в пусковых трубах. В отрытом люке грузового самолета видны еще палеты с ракетами.

17 июня посольство Украины в США сообщило, что Вашингтон передаст Киеву военное оборудование на сумму более $60 млн для противостояния «российской агрессии». Оборудование было передано управлению военного сотрудничества посольства США 16 июня, в его числе рации, боеприпасы, противотанковые ракеты Javelin.

Ранее в июне минобороны США сообщило о намерении предоставить Украине военную помощь в текущем финансовом году в размере $250 млн. Условием для получения средств было проведение Киевом реформ в оборонной системе.

28 мая стало известно, что Пентагон уведомил конгресс США о предоставлении Украине дополнительных $125 млн за успехи в проведении реформ.

Впервые купить американские комплексы Javelin предложил на тот момент президент Украины Петр Порошенко в 2015 году. США долго не решались на такие поставки и при президентстве Барака Обамы направляли Киеву сухпайки, аптечки, обмундирование. Когда Соединенные Штаты возглавил Дональд Трамп в 2016 году, была согласована отправка противотанковых ракет. Первую партию из 37 пусковых установок и 210 ракет Киев получил весной 2018-го.

В мае 2020 года стало известно, что стороны продолжают переговоры о закупке Киевом трех крупных партий вооружения.

В России отмечали, что подобное сотрудничество может привести к обострению ситуации в Донбассе.

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Россия
США
Украина
Продукция
Javelin ПТРК
Персоны
Барак Обама
Трамп Дональд
Проекты
2020-й год
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