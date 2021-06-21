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Газета.ru

США приостановили поставку оружия на Украину

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Вооруженные силы Украины (ВСУ)
Вооруженные силы Украины (ВСУ).
Источник изображения: Global Look Press

Politico: США «заморозили» пакет военной помощи Украине на $100 млн

США в преддверии встречи главы Белого дома Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным приостановили предоставление Украине военной помощи на $100 млн, пишет Politico. Ряд политиков в Вашингтоне считают опасными даже дискуссии о поддержке Киева в этой сфере, учитывая проблемы с обучением украинских войск и коррупцию в высших эшелонах власти на Украине.

США временно приостановили реализацию плана по предоставление Украине пакета военной помощи на сумму $100 млн, который включает в себя летальное оружие, сообщает Politico со ссылкой на четырех человек, знакомых с обсуждением этого вопроса в американской администрации.

Совет национальной безопасности поручал американским чиновникам составить план по военной помощи Украине прошедшей весной, поскольку США беспокоило стягивание Россией воинских подразделений к границе с Украиной и в Крыму. Должностные лица Госдепа и Пентагона работали над подготовкой плана.

Однако СНБ отложил помощь после того, как Россия объявила о сокращении численности войск, дислоцированных рядом с Украиной, а также в преддверии встречи главы Белого дома Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным в Женеве 16 июня.

Но пакет, включающий системы ПВО малой дальности, стрелковое оружие и противотанковое вооружение, собран и может быть быстро отправлен на Украину, уверяет один из осведомленных источников.

После присоединения Крыма к России и начала гражданской войны на юго-востоке Украины Соединенные Штаты предоставили Киеву военную помощь на сумму около $2,5 млрд, включая небоевые дроны, радиостанции и противотанковые ракеты Javelin.

Ряд политиков в США считают опасными дискуссии о военной помощи Киеву, учитывая проблемы с обучением украинских войск и сохраняющееся беспокойство по поводу коррупции в правительстве и вооруженных силах Украины, пишет издание.

Поставки американской помощи Украине срывались и ранее. В 2019 году тогдашний президент США Дональд Трамп заблокировал партию вооружения в попытке оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы он дал указание возобновить расследование с отношении сына Джо Байдена Хантера, входившего в совет директоров украинской газодобывающей компании Burisma.

Зеленский тем не менее не стал отдавать такое распоряжение.

В этом году Пентагон одобрил два пакета помощи Украине на общую сумму $275 млн. Первый, в марте, добавил к украинскому флоту еще два вооруженных патрульных катера Mark VI в рамках более крупной сделки на $600 миллионов на 16 катеров, заключенной в 2020 году.

В комплект поставки входили 32 артиллерийские системы Seahawk A2 и десятки 30-мм пушек для мелководных катеров, чтобы придать им наступательную мощь.

В июне был одобрен еще один пакет на $150 млн, утвержденный Конгрессом.

Он включает несколько радиолокационных систем, предназначенных для отслеживания беспилотных летательных аппаратов.

Несмотря на военную помощь США и присутствие на Украине войск НАТО, отправленных для обучения украинских военных подразделений, Киеву так и не дали гарантий вступления в Альянс

При этом заявления сторон иногда приводят к неловким моментам. Во время саммита НАТО на этой неделе Зеленский заявил, что лидеры НАТО «подтвердили», что Украина станет членом Альянса, прочитав шаблонную формулировку в ежегодном коммюнике.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции опроверг эту информацию.

«Мы оказываем им поддержку, особенно в том, чтобы продолжать модернизировать и совершенствовать институты обороны и безопасности, усилить гражданско-политический контроль над их службами безопасности и, не в последнюю очередь, бороться с коррупцией», - добавил генсек.

Байден также придерживался традиционной линии НАТО во время своей пресс-конференции после саммита.

«США сделают все, что в наших силах, чтобы поставить Украину в такое положение, чтобы она могла продолжать противостоять физической агрессии России», - пояснил он.

При этом он подчеркнул, что в настоящее время Украина не может говорить о членстве в Альянсе.

«Мой ответ - нет. Соответствие критериям - вот в чем дело. Во-первых, надо избавиться от коррупции, соответствовать другим требованиям, выполнить план действий», - заявил глава Белого дома.


Андрей Ермолов

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