Заключен основной контракт на строительство универсальных транспортов снабжения JSS для ВМС Канады

ЦАМТО, 17 июня. С компанией Seaspan Vancouver Shipyards подписан основной контракт на строительство универсальных транспортов снабжения JSS (Joint Support Ships) для ВМС Канады.

Об этом объявили министр общественных работ и закупок Канады Анита Ананд и министр национальной обороны Харджит Сингх Саджан.

Контракт стоимостью 2,4 млрд. кан. долл. (включая НДС) или 1,776 млрд. долл. США (по текущему курсу), позволит перейти к полномасштабной постройке головного корабля серии, изготовление первых блоков которого началось в июне 2018 года, а затем и к строительству второго корабля.

Как сообщал ЦАМТО, проект постройки универсальных транспортов снабжения реализуется с 2004 года с существенными задержками. В июне 2013 года Министерство национальной обороны Канады выбрало для строительства универсальных транспортов снабжения JSS адаптированный проект судна боевого обеспечения (CSS) класса "Берлин" (Тип-702), предложенный немецкой компанией ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS).

Постройка кораблей в соответствии с требованиями "Национальной стратегии судостроения" (NSPS – National Shipbuilding Procurement Strategy) осуществляется по лицензии в Канаде компанией Seaspan Vancouver Shipyards, которая была выбрана основным подрядчиком в 2011 году.

Бюджет программы поставки двух кораблей и начального комплекта запасных частей оценивается в 3,1 млрд. кан. долл. (2,294 млрд. долл. США), включая расходы на содержание в течение 30-летнего срока эксплуатации. Еще 1 млрд. кан. долл. будет потрачен на выполнение проектных и инженерных работ, управление проектом и сопутствующие непредвиденные расходы. В результате общая стоимость программы составит 4,1 млрд. кан. долл. (3,034 млрд. долл. США).

Связанная с соглашением офсетная программа будет предусматривать реинвестирование подрядчиком средств в развитие промышленности Канады на сумму, равную стоимости контракта.

В декабре 2015 года МНО Канады после обзора эскизного проекта подписало с Seaspan Vancouver Shipyards контракт на поставку комплектующих с длительными сроками изготовления для постройки кораблей JSS. В феврале 2017 года МНО Канады заключило базовый контракт на доработку проекта и планирование постройки кораблей. Его стоимость составила 230 млн. кан. долл.

Церемония резки стали для постройки новых универсальных транспортов снабжения JSS состоялась 15 июня 2018 года. Закладка киля головного корабля серии прошла в январе 2020 года.

Как предполагается, первый корабль JSS, "Протектор", будет поставлен ВМС Канады в 2023 году, а второй – в 2025 году.

Построенные в рамках программы модернизации ВМС Канады корабли заменят два танкера-заправщика класса "Протектор", "Протектор" и "Презервер", состоявшие на вооружении более 40 лет и выведенные из состава флота в 2015 году. Новые суда получат те же наименования (до сентября 2017 года планировалось назвать класс "Куинстон"). На начальном этапе МНО Канады намеревалось приобрести два корабля. Опцион к контракту предполагал возможность поставки третьего судна но, вероятно, был аннулирован.

Корабли JSS планируется применять как в международных, так и в национальных операциях ВМС Канады. Срок их эксплуатации превысит 30 лет.