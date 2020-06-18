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Военное обозрение

«Оказывается, они защищали нас от России»: в Германии комментируют решение Трампа о частичном выводе войск

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Источник изображения: topwar.ru

В Германии активно комментируют решение Трампа о готовности к выводу 12 с лишним тысяч американских военнослужащих. Президент США, по его собственным словам, планирует оставить на территории ФРГ не более 25 тысяч американских солдат и офицеров.

Чем вызвано такое решение хозяина Белого дома?

По словам Дональда Трампа, Германия покупает у России газ, а США при этом все эти годы «защищали Германию от России».

Трамп:

И где здесь логика? Они не платят НАТО столько, сколько должны. Их долги – миллиарды долларов. А мы должны их защищать?

На сегодняшний день, по официальным данным, в Германии находятся около 36-37 тысяч американских военных. Планируемое сокращение – на треть.

После этого появилась информация о готовности США вновь усилить санкции в отношении проекта «Северный поток-2».

В немецкой партии «Linke», комментируя решение Трампа, отметили, что пора перестать «действовать беззубо» и ответить Вашингтону.

Предлагается ввести санкции против американских сенаторов, которые продвигают новый санкционный пакет.

Пора перестать кидаться в США ватными шариками. Надо действовать так же, как это делают они.

Тем временем в правительстве Германии отмечают, что слова о том, что «США защищают страну от России», вызывают недоумение. Отмечено, что в Берлине полагали следующее: присутствие американских войск – «проявление евроатлантической интеграции».

Комментарии немецких читателей в ряде СМИ Германии:

Это поразительно. У них самих в городах погромы, пожары, стычки с полицией, а они нам рассказывают, где и когда мы должны покупать газ.

Но если господин Трамп не хочет «защищать нас от русских», то почему не выведет весь свой контингент. От кого нас будут «защищать» те 25 тысяч американских военных, которых он планирует оставить?

Вот это да! Оказывается, всё это время меня защищали от России. Спасибо, что сказали. Я и не знал.

Стоит отметить, что американский контингент в Германии, по сути, является оккупационным. Именно с помощью его присутствия США диктовали и продолжают диктовать Берлину свою политическую и экономическую повестку.

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