Туманное будущее НАТО

Президент США сомневается в необходимости Североатлантического альянса

За время своего пребывания в Белом доме, да и ранее тоже, президент США Дональд Трамп неоднократно выступал с критикой НАТО. Его отношение к альянсу, равно как к союзникам Америки вообще, как утверждают, стало одной из главных причин прошения об отставке, поданном министром обороны США Джеймсом Мэттисом. Такое решение военный министр принял после беседы с глазу на глаз с Трампом, в ходе которой они обсудили свои разногласия по ряду вопросов внешней политики последнего, включая отношение к НАТО и к союзникам по борьбе с террором. Почти сразу же после состоявшегося разговора, 20 декабря, Мэттис написал свое прошение об отставке, которое глава Белого дома принял безоговорочно.

"Одним из моих главных убеждений, которым я следовал всегда, является уверенность в том, что наша сила как нации неразрывно связана с силой нашей уникальной и всесторонней системы союзов и партнерств. Поскольку США остаются незаменимой нацией в свободном мире, мы не сможем защищать наши интересы и эффективно решать эту задачу без поддержания крепких союзов и проявления уважения к нашим союзникам", - написал Мэттис в своем послании Трампу.

Он также отметил, что, как и президент, считает, что ВС США не должны быть мировым жандармом. Америке необходимо использовать все инструменты своего могущества для обеспечения общей обороны, включая эффективное выполнение роли лидера в действующих союзах. Министр подчеркнул, что после террористической атаки 11 сентября 29 стран НАТО продемонстрировали свою решимость и способность сражаться в одном строю с США. "Поражение ИГ (террористическая организация, запрещена в России) коалицией из 74 стран является еще одним доказательством этого единства", – заметил Мэттис.

Впрочем, буквально пару дней спустя после того, как Трамп принял прошение Мэттиса об отставке, написав в Twitter, что министр сложит свои полномочия 28 февраля 2019 года, он, видимо, раздосадованный тем, что письмо Мэттиса попало в СМИ и вызвало бурю антитрамповских эмоций со стороны многих представителей истэблишмента и экспертного сообщества, тут же уволил министра обороны, назначив на его место бывшего первого зама Патрика Шэнахана. Последний приступит к обязанностям главы Пентагона 1 января 2019 года.

45-й ПРЕЗИДЕНТ И НАТО

Негативное отношение Трампа к НАТО имеет довольно длинную историю. Еще в 2000 году в своей книге "Америка, которую мы заслуживаем", среди прочего он критически высказался в адрес альянса. Трамп написал тогда, что европейские конфликты "не стоят жизни американцев". "Уход из Европы позволит нашей стране ежегодно сохранять миллионы долларов", – заявил будущий президент. Он также отметил, что стоимость нахождения войск НАТО в Европе огромна. "И совершенно ясно, что эти фонды можно использовать с большей пользой", – написал Трамп и добавил: "Создается впечатление, что наши союзники не оценивают наше присутствие в должной мере".

В ходе предвыборной кампании, выступая в апреле 2016 года перед избирателями на митинге в Расине, Трамп высказался весьма недвусмысленно: "Союзники по НАТО не платят свою справедливую долю. Либо они будут платить, в том числе прошлые недоимки, либо они должны выйти. И если НАТО распадется, то так тому и быть". А в интервью CNN в том же месяце он был еще более категоричен: "Мы платим слишком много, и все надувают нас. 28 стран надувают нас. И что делаем мы? Ничего. Мы уже потратили триллионы долларов – на самолеты, ракеты, корабли, оборудование – на укрепление наших вооруженных сил, чтобы они могли стать мощной защитой для Европы и Азии. Те страны, которые мы защищаем, должны заплатить за такую защиту, а если этого не произойдет, США должны позволить им самостоятельно себя защищать".

Однако после избрания Трамп несколько смягчил свои высказывания о блоке. "Я давно говорил, что у НАТО есть проблемы. Номер один – он устаревший, так как был основан много-много лет назад… Он устаревший, так как не уделяет должного внимания борьбе с терроризмом. Но НАТО очень важен для США", – заявил он в интервью Times за несколько дней до занятия Белого дома.

Москва согласилась с такой оценкой Трампа. "НАТО – действительно пережиток, и мы тоже с этим согласны. Мы давно говорим о наших взглядах на эту организацию, системной целью которой является конфронтация", – заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер по поводу заявления Трампа о НАТО отметил: "Высказывания, сделанные во время интервью избранным американским президентом, были восприняты в Брюсселе с удивлением и взволнованностью. И, как я полагаю, не только в Брюсселе", – сказал министр после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. При этом он подчеркнул, что оценка НАТО как устаревшей организации вызвала обеспокоенность лидеров блока.

6 февраля 2017 года, выступая в штаб-квартире Центрального командования ВС США, Трамп снова затронул финансовую тему. "Наши союзники должны вносить свою справедливую долю в финансирование деятельности Североатлантического альянса. До сих пор они были чрезвычайно несправедливы в этом вопросе по отношению к США", – сказал он. А в ежегодном послании к Конгрессу 28 февраля 2017 года он объявил: "Мы поддерживаем НАТО, союз, созданный в результате двух мировых войн, который сверг фашизм и одержал победу в холодной войне. Но наши партнеры обязаны выполнить свои финансовые обязательства". Впрочем, уже в апреле 2017 года на пресс-конференции с генсеком НАТО Столтенбергом Трамп вспомнил свои слова о НАТО, сказанные двумя месяцами ранее, и отметил: "Я говорил, что НАТО – устаревшая организация, но теперь она больше не устаревшая".

На саммите НАТО, прошедшем в Брюсселе 11–12 июля 2018 года, президент США устроил очередной скандал. В последний день саммита он снова обрушился с критикой на своих союзников, назвав членов блока паразитами, которые только и пользуются мощью США. Глава Белого дома заявил, что, если страны НАТО немедленно не повысят свои военные бюджеты, США пойдут "своим путем". Основную часть своей критики он адресовал канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, к которой обращался на "ты". "Какая польза НАТО в том, что Германия платит России миллиарды долларов за газ и энергию? Почему только пять из 29 стран выполнили свои обязательства? США платят за защиту Европы, а затем теряют миллиарды на торговле", – написал он в Twitter.

Как пишет американская газета New Yorker, высших чинов НАТО поведение Трампа просто потрясло. "Соединенные Штаты тратят гораздо больше в НАТО, чем любая другая страна. Это несправедливо и неприемлемо. Несмотря на то, что эти страны увеличивают свои взносы после того, как я занял должность, они должны сделать намного больше", – заявил глава Америки. Он сказал, что Германия платит в НАТО только 1% от своего ВВП, а США – 4%.

По информации Washington Post, на закрытом заседании саммита Трамп требовал от союзников по НАТО увеличить расходы на оборону до 4% ВВП, а 12 июля он заявил, что страны НАТО должны уже сейчас расходовать на оборону 2% ВВП. Трамп созвал экстренное совещание лидеров стран НАТО, на котором угрожал выходом США из альянса. Президент объявил, что может инициировать выход Америки из НАТО, правда, оговорился, что в настоящий момент в этом нет необходимости, поскольку члены блока "увеличили свои взносы на 33 млрд долл., чего до сих пор не было".

Бывший американский посол в России Майкл Макфол на своей странице в Twitter написал, что лидеры России и СССР за 70 лет нанесли НАТО меньший урон, чем нынешний президент США за 18 месяцев своего пребывания в Белом доме. "Трамп за 18 месяцев нанес НАТО больше урона, чем советские и российские лидеры за 70 лет. Почему?" – задался вопросом дипломат, отметив, что Трамп прав в том, что критикует строительство российского газопровода "Северный поток – 2", но ошибается насчет зависимости Германии от России.

ВЕРОЯТНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Однако все попытки Трампа дезавуировать альянс и даже выйти из него встречают серьезное сопротивление среди большинства конгрессменов, политиков и военных. В день открытия саммита НАТО в Брюсселе, 11 июля, Cенат США принял резолюцию в поддержку альянса. Документ был одобрен подавляющим числом парламентариев: 97 – за, 2 – против. В резолюции содержится также призыв к администрации Трампа закончить разработку широкомасштабной стратегии по нейтрализации агрессивных усилий России, направленных на подрыв доверия стран мира к демократическим институтам Запада.

"Никто не должен испытывать никаких сомнений в решимости Соединенных Штатов выполнить свои обязательства по взаимной обороне с союзниками по НАТО", – заявил сенатор-демократ Джек Рид, один из основных авторов резолюции. Сенатор назвал единство США и НАТО нерушимым и оценил намерение Дональда Трампа провести встречу с Владимиром Путиным как "опрометчивое".

"Я думаю, необходимо подтвердить нашу однозначную приверженность союзу НАТО", – подчеркнул в телевизионном интервью один из руководителей республиканской фракции в Сенате Джон Тьюн.

Впрочем, стоит отметить, что с точки зрения финансирования НАТО действительно является для Америки бездонным колодцем, в котором тонут миллиарды долларов. Система ПРО, инфраструктура военных баз, 6-й флот ВМС США в Италии, сотни военных объектов на территории Западной и Восточной Европы, а также десятки тысяч военнослужащих обходятся Вашингтону предельно дорого.

Если Дональд Трамп в отношении НАТО будет действовать в привычной ему манере бизнесмена, то вполне вероятно, что присутствие США в Европе если и не будет ликвидировано полностью, то будет значительно сокращено. Трамп говорил об этом в ходе своей предвыборной кампании. Критикуя одного из оппонентов, Теда Круза, будущий президент заявил, что сдерживание России и борьба с терроризмом не могут оправдать расходы США на содержание блока. "НАТО создавался для сдерживания СССР, которого больше нет. Ни о каком терроризме речи не было", – заявил Трамп.

Если президент США примет решение о прекращении финансирования альянса, что ждет Европу в этом случае и каковы будут последствия этого шага, бессильны предсказать даже самые опытные эксперты. С одной стороны, США могут значительно сократить свои военные расходы. Только вывод Сухопутных войск США из Европы существенно снизит нагрузку на американский бюджет. С другой стороны, основополагающий американский лозунг "сапоги на земле" (boots on the ground), адаптированный под условия мирного времени, перестанет работать, и Европа сможет самостоятельно и без оглядки на США принимать стратегические решения. Но именно этого Соединенные Штаты не хотели допустить на протяжении многих десятилетий и не хотят сейчас.

Кроме того, значительная часть вооружений блока производится в США, а тактические ядерные бомбы и стратегические ракеты для подлодок и вовсе им принадлежат. После выхода США из альянса европейские страны НАТО могут оказаться просто не в состоянии обеспечить требуемый уровень боевой готовности своих ВС.

Как отмечают военные специалисты, в этом случае будет практически невозможно реализовать разработанный по инициативе Джеймса Мэттиса план создания оперативного резерва в рамках программы "30–30–30–30". Согласно этому плану в ВС НАТО должны быть подготовлены, обучены и должным образом вооружены 30 армейских батальонов, сформированы группы из 30 надводных кораблей с ракетным вооружением и 30 авиаэскадрилий, способных развернуться в течение 30 дней после получения приказа.

Каждый батальон сил быстрого реагирования должен насчитывать не менее тысячи человек, а участие в подготовительных мероприятиях должны принимать все члены блока. Согласно Стратегии национальной обороны США от 2018 года, эти силы в случае возникновения непредвиденных обстоятельств должны стать эффективным щитом Европы. Однако существующие разногласия между США и странами ЕС по формам и методам реализации внешнеполитических акций, объявленная Трампом европейским компаниям торговая война и нежелание Вашингтона финансировать НАТО могут сделать осуществление замысла Пентагона невозможным.

Но в разрыве отношений США с НАТО есть еще один совершенно неприемлемый для Белого дома аспект. В ЕС уже несколько месяцев идут дебаты о создании единой армии, независимой от Америки. Впрочем, несмотря на то, что разговоры о создании объединенных европейских войск начались почти сразу же после окончания Второй мировой войны, все действия по их формированию носили до сих пор спонтанный характер, были не совсем последовательны, встречали множество возражений участвующих сторон и до сих пор не привели к реальному результату.

Сегодня главным апологетом реализации этой идеи является президент Франции Эмманюэль Макрон. По его убеждению, Европа должна создать собственную армию. "Мы вынуждены защищаться от Китая, России и даже Соединенных Штатов Америки", – заявил Макрон 6 ноября 2018 года в интервью радио Europа 1. Впрочем, по словам официального представителя Еврокомиссии Маргаритиса Схинаса, хотя члены комиссии и приветствуют позицию французского лидера, говорить о создании единой армии ЕС в краткосрочной перспективе преждевременно. По мнению политологов, идея создания единой армии, которую поддержала и канцлер Германии, могла бы активизировать интеграционные процессы в регионе и добиться равенства Брюсселя и Вашингтона в решении стратегических вопросов.

При этом специалисты отмечают, что, хотя французский лидер является наиболее ярким выразителем идеи создания общеевропейской армии, огромную работу в этом направлении ведут и в Берлине. Причем усилия последнего сосредоточены главным образом на том, чтобы возглавить европейскую составляющую Североатлантического альянса. Еще в 2013 году немецкое руководство предложило план, получивший название "Концепция рамочных наций" (Framework Nations Concept). В соответствии с этим планом к 2023 году в составе Бундесвера будут созданы две дивизии по пять бронетанковых бригад каждая. Эти дивизии станут основой европейской группировки в рамках НАТО. В нее войдут также как минимум подразделения 19 других стран – членов альянса. Немецкие же военные будут играть ведущую роль в рамках этого формирования.

Канцлер Германии Ангела Меркель, выступившая 13 ноября 2018 года перед парламентариями ЕС в рамках дебатов о будущем союза, высказалась за создание общеевропейской армии, которая могла бы стать "дополнением к НАТО". "Старые союзники ставят проверенные связи под вопрос", – заявила Меркель, недвусмысленно намекнув на заявления Трампа, неоднократно довольно жестко критиковавшего НАТО и даже говорившего о возможности выхода Вашингтона из этого блока.

"Мы должны работать над видением, которое однажды позволит создать полноценную европейскую армию", – подчеркнула канцлер ФРГ. По ее словам, "прошли те времена, когда Европа могла положиться на других". При этом создание единой военной структуры в рамках ЕС "призвано продемонстрировать, что между европейскими государствами больше не может быть войн". Кроме того, Берлин выступает за формирование единой политики в области вооружений. Канцлер заявила, что "США уже не будут просто нас защищать" и что "Европе нужно взять собственную судьбу в свои руки". "Это наша задача на будущее", – объявила Меркель.

Дональд Трамп довольно резко прокомментировал предложение французского лидера о создании общеевропейской армии для защиты от Соединенных Штатов, России и Китая. "Президент Франции Макрон только что предложил, чтобы Европа создала свою собственную армию для защиты от Соединенных Штатов, Китая и России. Очень оскорбительно. Но, возможно, Европе следует сначала заплатить свою справедливую долю в НАТО, которую США значительно субсидируют!" – написал американский президент на своей страничке в Twitter. Негативно оценили французскую инициативу также Варшава и три ее "прибалтийские сестры".

Зато президент РФ Владимир Путин в интервью RT France положительно оценил эту идею. "Что касается альтернативных вооруженных сил, общеевропейских, это не новая идея. Сейчас президент Макрон ее реанимировал, – напомнил он. – Но и до него были эти идеи". Российский президент подчеркнул также, что "это в целом процесс положительный с точки зрения укрепления многополярности мира". При этом Владимир Путин отметил, что "Европа – мощное экономическое образование, мощный экономический союз, и в целом вполне естественно, что они хотят быть суверенными в сфере обороны и безопасности".

Владимир Иванов

Обозреватель "Независимого военного обозрения"