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13.07.2018
Газета.ru

Надо в НАТО: почему Грузию и Украину не берут в альянс

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Дональд Трамп
Дональд Трамп.
Источник: Reinhard Krause/Reuters

Когда Грузия и Украина вступят в НАТО

На саммите НАТО, который 12 июля завершил свою работу в Брюсселе, были сделаны знаковые заявления для Грузии и Украины, однако в отличной друг от друга тональности. Оба государства уже достаточно давно стремятся вступить в Североатлантический альянс, однако Тбилиси и Киев подошли к нынешней встрече лидеров военного блока с разными результатами. Каковы евроатлантические перспективы двух стран, разобралась "Газета.Ru".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после непродолжительной встречи на полях саммита с грузинским президентом Георгием Маргвелашвили пообещал, что Грузия в будущем войдет в состав альянса.

"Мы продолжаем работать с вами для подготовки членства [Грузии в альянсе]", - цитирует РИА "Новости" слова Столтенберга.

Кроме того, генсек организации добавил, что в НАТО поддерживают евроатлантические устремления Тбилиси, а обещание включить Грузию в состав военного блока подтверждают и лидеры стран-участниц.

Не сдержали

Накануне саммита постоянный представитель США в организации Кей Бейли Хатчинсон на спецбрифинге заявила, что основной темой встречи лидеров НАТО должно стать "сдерживание России", а главным вопросом в повестке будет "расширение альянса". Кроме того, она говорила, что "США были бы счастливы" видеть Грузию в составе Североатлантического альянса.

При первом приближении, конечно, Россия упоминалась во время саммита достаточно часто, однако контекст "сдерживания" оказался отнюдь не основным. Дональд Трамп еще 11 июля обвинил Германию в зависимости от Москвы, а после и вовсе назвал "неприемлемым" накачивание российской экономики "трубопроводными долларами".

Одной из целей такой риторики можно назвать стремление США остановить строительство газопровода "Северный поток - 2", который мешает планам Вашингтона поставлять собственный сжиженный природный газ в Европу. У европейских партнеров США по НАТО свои аргументы - российский газ дешевле американского. Однако Трамп грозит санкциями компаниям, которые участвуют в строительстве газопровода.

Другой острой темой на саммите стало финансирование обороны в странах-членах альянса. В частности, Трамп жестко требовал от партнеров увеличить расходы на военные нужды до 2% от ВВП, а после и вовсе стал настаивать, что на оборону необходимо тратить все 4%. При этом на данный момент критерию в 2% соответствуют только пять государств из 29 участников альянса.

В этом контексте стремление НАТО к расширению несколько померкло, хотя и те немногие заявления о перспективах Грузии по вступлению в альянс обратили на себя внимание. При этом следует отметить, что конкретные сроки реализации данного замысла снова не названы.

Москва ответит

В конце мая экс-премьер Грузии Георгий Квирикашвили, ушедший в отставку 13 июня текущего года, заявлял, что страна вступит в НАТО уже в 2021 году. Это, пожалуй, единственная конкретика по данному вопросу, когда-либо звучавшая на официальном уровне. Политик тогда же выражал надежду, что их североатлантические партнеры помогут актуализировать данный процесс с большей силой, так как со своей стороны Грузия выполнила все требования, выдвинутые НАТО, и провела соответствующие реформы.

Вместе с тем в Грузии также понимают, что НАТО не торопится предоставлять официальное членство Грузии и по причине ожидаемой негативной реакции со стороны Москвы.

Об этом, в частности, в эфире телеканала "Россия 24" заявила экс-спикер грузинского парламента, лидер оппозиционной партии "Демократическое движение" Нино Бурджанадзе.

"Для России все-таки неприемлемо вступление Грузии в НАТО. Я понимаю, что одной из причин того, почему некоторые западные государства воздерживаются от принятия Грузии в НАТО, является понятная для них негативная реакция со стороны России", - сказала политик.

Действительно, даже обозначение перспективы с неизвестными заранее сроками присоединения Тбилиси к альянсу вызвало некоторое раздражение в Москве.

"Мы говорили о том, что вступление в альянс тех стран, которые не являются его членами, не может не повлиять на целую картину и ситуацию с безопасностью на европейском континенте, и, конечно, будет иметь свои последствия. Это касается не только Грузии", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга 12 июля.

Кроме того, российский дипломат подчеркнула, что, "когда происходят изменения с одной стороны, происходят последствия с другой стороны".

При этом в Грузии понимают, что на данном этапе о полноценном членстве в НАТО говорить пока рано, отмечает в беседе с "Газетой.Ru" политолог Георги Канашвили.

"Однако Грузия почти что член организации, но просто без официального статуса", - добавляет эксперт.

Сегодня Тбилиси является союзником США вне НАТО, а грузинские контингенты участвовали в операциях в Афганистане и в Ираке. В 2015 году на территории Грузии был открыт учебно-тренировочный центр НАТО, в задачи которого входит подготовка грузинских военных для участия в силах быстрого развертывания альянса. Грузия стала первой постсоветской страной вне НАТО, которую пригласили принять участие в подобном проекте.

Грузия является одним из наиболее успешных партнеров альянса вне военного блока. Страна предоставила около 900 солдат и офицеров для миссии НАТО в Афганистане - это самое большое количество кадровых военных, которые предоставили страны, не входящие в НАТО.

С оглядкой на Украину

Однако эксперты полагают, что проблемой для Грузии на пути в НАТО может стать не только реакция Москвы, но и ситуация вокруг Украины. Об этом накануне саммита писала газета "Резонанси". Аналитик Института политики Грузии в комментарии для издания пояснил, что в НАТО могут рассматривать вариант вступления Грузии в альянс совместно с Украиной, а этому, в свою очередь, может помешать позиция Венгрии. Будапешт ранее вообще планировал заблокировать проведение консультаций Киева с альянсом из-за украинского закона "Об образовании", который предусматривает переход обучения в стране на украинский язык. Венгрия считает, что документ ущемляет права этнических венгров, проживающих в Закарпатье.

Что касается Украины, то евроатлантические стремления этой страны и вовсе еще более туманны, чем у Грузии, хотя в НАТО перспективы - пусть и еще более отдаленные, чем у Тбилиси - не отрицают.

"В свете вновь подтвержденных устремлений Украины к членству в НАТО альянс подтверждает свои решения, принятые на Бухарестском саммите и на последующих саммитах", - говорится в заявлении, принятом 12 июля по итогам заседания Комиссии НАТО - Украина на высшем уровне.

В то же время в документе отмечается, что "союзники по НАТО призвали Украину наилучшим образом использовать инструменты, имеющиеся в распоряжении комиссии НАТО - Украина".

"[Комиссия] приветствовала значительный прогресс в проведении реформ, в частности, недавнее принятие закона о высшем антикоррупционном суде и закона о национальной безопасности. Последний закон является долгожданным и важным шагом вперед в приближении украинского сектора безопасности и обороны к евроатлантическим стандартам и практике", - цитирует РИА "Новости" текст документа.

Ранее "Газета.Ru" писала, что украинский закон "О нацбезопасности" подвергся критике на Украине. В частности, указывалось, что инициатива обозначает стремление Украины присоединиться к альянсу, однако никаких гарантий вступления в блок этот "фактически принятый по указке НАТО" документ не дает.

В то же время Украина может использовать НАТО для продвижения собственной повестки в евроатлантическом пространстве. Например, "главным" достижением завершившегося 12 июля саммита украинский президент Петр Порошенко назвал единство членов организации по вопросу признания России "агрессором".

"Самое главное в том, что мы назвали агрессором Россию", - сказал Порошенко, выступая в ходе экспертной дискуссии на полях саммита.

В то же время Порошенко обсудил с НАТО и возможность введения миротворческого контингента в Донбасс под эгидой ООН. Вместе с тем следует учитывать и тот факт, что согласие на размещение миротворческой миссии в регионе должны дать самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики, которые, к слову, высказались против проекта, предложенного Киевом (разместить контингент на всей территории Донбасса вплоть до границ с Россией).

При этом нужно отметить, что НАТО, не давая Киеву четких гарантий вступления, все же стимулирует лояльность к альянсу. Например, в марте Украина получила статус страны-аспиранта. "Это очень важно. НАТО признало статус страны-аспиранта для Украины! Шаг за шагом мы приближаемся к полноценному членству в Альянсе", - написала тогда вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

Есть еще пара проблем

Ранее Порошенко даже заявлял о готовности провести на Украине референдум о вступлении страны в НАТО. Однако и такая мера может оказаться недостаточной, поскольку в уставе Североатлантического альянса есть достаточно жесткие критерии для государств-кандидатов. Кстати, эти же критерии могут затормозить и вступление Грузии.

"Страны, которые пребывают в состоянии межэтнических или внешних территориальных споров, обязаны урегулировать эти споры мирным путем в соответствии с принципами ОБСЕ", - говорится в уставе.

В целом, это положение - определяющее при принятии решения о начале процедуры вхождения страны в альянс.

Для Украины в этом вопросе камнем преткновения являются Донбасс (где уже более четырех лет Киев ведет войну) и Крым (переход под юрисдикцию России которого Киев отказывается признавать). Для Грузии - Южная Осетия и Абхазия.

Заведующий аналитическим отделом Института политического и военного анализа Александр Храмчихин ранее в беседе с "Газетой.Ru" напоминал, что Грузия еще в 2007 году провела референдум о вступлении в НАТО, на котором "за" проголосовали 75% жителей страны. "И никакого влияния на решение НАТО этот референдум [тогда] не оказал", - отметил он.


Валентин Логинов

12.07.2018
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